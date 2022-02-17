【新冠肺炎】金鐘道政府合署一宗初步確診　法援署明日關閉民事訴訟第二組辦事處【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

【17:43】

法律援助署今日表示，由於金鐘道政府合署九樓出現一宗初步確診，法援署將於明日關閉其設於同層的民事訴訟第二組辦事處，以便進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處職員在家工作。

【16:58】

在職家庭及學生資助事務處今日表示，一名於其轄下持續進修基金辦事處工作的文書人員初步確診。



該名職員在荃灣中染大廈25樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為本月15日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

處方會徹底清潔和消毒有關處所。所有在同層工作的職員會接受病毒病檢測，並在等待檢測結果期間在家工作。設於25樓的基金諮詢服務櫃檯今日和明日暫停服務。



【14:16】

入境事務處今（17日）表示，得悉一名於青山灣入境事務中心負責探訪登記服務工作的入境事務助理員初步確診。



為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪服務於今日起暫停直至另行通知，以便中心進行徹底消毒及安排中心職員進行病毒測試。其間，如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員聯絡跟進。

【12:56】

警方在社交網站指，由於近日香園圍口岸有多名其他單位工作人員確診，經控制感染風險評估後，位於香園圍口岸一樓客運大樓的警察報案中心由即日起暫停服務直至另行通知。於香園圍口岸駐守的警務人員仍維持正常巡邏和警務工作，市民如有緊急事故，可致電999或打鼓嶺警署報案室電話3661 1666求助。

【12:04】

法定代表律師辦事處今日表示，由於灣仔稅務大樓38樓出現一宗初步確診個案，其設於同層的辦事處已關閉以便進行全面清潔及消毒，其間辦事處職員在家工作。

【08:45】

食環署發言人今日表示，該署一名工人初步確診。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈2樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組