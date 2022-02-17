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【新冠肺炎】香園圍口岸多個單位確診　香園圍警察報案中心暫停服務【不斷更新】

社會 13:07 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

【12:56】

警方在社交網站指，由於近日香園圍口岸有多名其他單位工作人員確診，經控制感染風險評估後，位於香園圍口岸一樓客運大樓的警察報案中心由即日起暫停服務直至另行通知。於香園圍口岸駐守的警務人員仍維持正常巡邏和警務工作，市民如有緊急事故，可致電999或打鼓嶺警署報案室電話3661 1666求助。

【12:04】

法定代表律師辦事處今日表示，由於灣仔稅務大樓38樓出現一宗初步確診個案，其設於同層的辦事處已關閉以便進行全面清潔及消毒，其間辦事處職員在家工作。 

【08:45】

食環署發言人今日表示，該署一名工人初步確診。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈2樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組

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