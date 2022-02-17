【新冠肺炎】香港郵政8名職員初步確診　長沙灣、廣華街、大角咀及華明郵政局關閉至19日【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

【22:28】

香港郵政今日表示，一名郵務員、一名高級郵差，5名郵差及一名外判公司的司機初步確診。

該名郵務員曾於長沙灣郵政局、廣華街郵政局及大角咀郵政局值勤，最近一次上班日期為2月14日。

該名高級郵差於華明郵政局工作，最近一次上班日期為2月12日。他們均在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。

5名郵差中，4名隸屬長沙灣派遞局，負責長沙灣元州邨，元州商場，北河街，基隆街，海壇街，青山道，桂林街及福榮街的部分派遞工作，最近一次上班日期為2月16至17日。另外一名郵差隸屬荃灣派遞局，負責青衣長達路的部分派遞工作，最近一次上班日期為2月17日。長沙灣派遞局及荃灣派遞局均不對外開放。另一名荃灣派遞局的外判公司司機，最近一次上班日期為2月16日，其工作不需要接觸郵件或執行派遞工作。上述職員及司機在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

就長沙灣派遞局及荃灣派遞局的個案，香港郵政已在該相關郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。長沙灣區內（包括深水埗、石硤尾、長沙灣、荔枝角、美孚及南昌）及荃灣區內（包括荃灣、青衣、深井、汀九及青龍頭）的派遞服務及智郵站服務會有所延誤。

此外，長沙灣郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）、廣華街郵政局、大角咀郵政局及華明郵政局（包括智郵站）關閉至2月19日，市民可到就近的深水埗郵政局（元州街55號）、九龍中央郵政局（彌敦道405號九龍政府合署）、旺角郵政局（弼街37號旺角機樓1樓）或粉嶺郵政局（璧峰路3號北區政府合署）使用郵政服務。

【17:43】

法律援助署今日表示，由於金鐘道政府合署九樓出現一宗初步確診，法援署將於明日關閉其設於同層的民事訴訟第二組辦事處，以便進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處職員在家工作。

【16:58】

在職家庭及學生資助事務處今日表示，一名於其轄下持續進修基金辦事處工作的文書人員初步確診。



該名職員在荃灣中染大廈25樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為本月15日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

處方會徹底清潔和消毒有關處所。所有在同層工作的職員會接受病毒病檢測，並在等待檢測結果期間在家工作。設於25樓的基金諮詢服務櫃檯今日和明日暫停服務。



【14:16】

入境事務處今（17日）表示，得悉一名於青山灣入境事務中心負責探訪登記服務工作的入境事務助理員初步確診。



為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪服務於今日起暫停直至另行通知，以便中心進行徹底消毒及安排中心職員進行病毒測試。其間，如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員聯絡跟進。

【12:56】

警方在社交網站指，由於近日香園圍口岸有多名其他單位工作人員確診，經控制感染風險評估後，位於香園圍口岸一樓客運大樓的警察報案中心由即日起暫停服務直至另行通知。於香園圍口岸駐守的警務人員仍維持正常巡邏和警務工作，市民如有緊急事故，可致電999或打鼓嶺警署報案室電話3661 1666求助。

【12:04】

法定代表律師辦事處今日表示，由於灣仔稅務大樓38樓出現一宗初步確診個案，其設於同層的辦事處已關閉以便進行全面清潔及消毒，其間辦事處職員在家工作。

【08:45】

食環署發言人今日表示，該署一名工人初步確診。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈2樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組