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【入稟追租】已結業星晨旅被指拖欠租金　遭港鐵入稟追討逾414萬

社會 12:37 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

已啟動自動清盤程序的星晨旅遊有限公司，日前遭港鐵入稟高院，被指拖欠綠楊坊及沙田連城廣場兩舖租金，共涉逾414萬元，並要求收回舖位及作出賠償。

原告香港鐵路有限公司及九廣鐵路公司，答辯人為星晨旅遊有限公司。

入稟狀指，原告與答辯人於2019年10月，分別就綠楊坊及沙田連城廣場舖位簽訂租賃協議，惟答辯人於上周四(10日)仍未支付租金，原告遂入稟追討分別逾164萬及250萬元欠租，並要求收回舖位及作出賠償。

資料顯示，星晨旅遊於上月底於官方網站宣布，將啟動自動清盤程序，原訂於本月中召開首次債權人會議。由於疫情關係，有關會議更新至2月24日下午3時，於香港灣仔駱克道150-158號祥友大廈1樓舉行。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林育慧

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