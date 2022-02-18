【美食優惠】海港城SAVVY首推周末自助早午餐　11歲或以下小童享免費優惠

位於海港城的現代餐飲空間SAVVY，於星期六、日及公眾假期推出自助早午餐，無限量供應琳瑯滿目的時令海鮮及由大廚團隊於開放式廚房即席炮製的各式招牌美饌。每位成人惠顧($468位)，同行之1位11歲或以下之小童可享免費優惠。

▲ 各國美食多元化，和家人享用開心過周末。(酒店提供)

自助早午餐菜式包括無限量享用冰鎮海鮮，包括龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等，每星期輪流供應時令款式。食客又可近距離欣賞廚師團隊於開放式廚房即席炮製中西式熱葷。特別推薦即切烤牛肉及由印度大廚Sanjay Yadav製作的印式烤雞，配搭由圓柱形印度土窯爐新鮮現制的印式烤餅，風味十足。除了豐富的自助美饌外，每位早午餐賓客可獲位上的SAVVY精選美饌，例如濃郁的芝士焗扇貝或泰式辣椒膏炒蝦，並會每週更換款式，讓食客品嚐最新鮮時令的美食。

▲ 除了海鮮外，燒牛肉是搶手美食。(酒店提供)

甜品方面，除了現代酒廊內寬廣的自助甜點區外，SAVVY糕點總廚盧家程Jeff特別創作吸睛度十足的甜點，於SAVVY 餐車上為賓客炮製火焰芝士蛋糕。餐車上另一限定供應至3月底的美點亦不能錯過，客人可隨喜好將哈根達斯雪糕棒沾上巧克力醬和色彩繽紛的朱古力碎享用，盡享絲滑與酥脆的雙重口感。每位另加$188可享3小時無限暢飲禮遇，輕鬆過周末假期。

另外還有周一至五供應的半自助午餐(成人$268位、小童$168)，食客可先到放滿各式冷盤及精選海鮮的餐桌挑選前菜，再自選全新特色主菜，全部皆由餐廳總廚吳冠龍Derek率領的廚師團隊精心炮製，匯聚各國美饌精髓。廚師推介包括：馬來西亞炸雞配脆蝦片及炸雞蛋 、 印式秘製咖喱羊肉配烤餅、 紐倫堡香腸等，另加$20/位則可從別緻的SAVVY餐車中挑選精緻甜點，讓餐飲體驗更圓滿。

地址：尖沙咀海港城太子酒店3樓 / 港威商場3樓 GW 3209A

電話 / WhatsApp：2113 6188

記者：郭秀芳