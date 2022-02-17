【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心

▲ 譚耀宗認為現時再舉行選舉可能影響抗疫工作。（資料圖片）

3日後就是特首選舉提名期，惟本港疫情仍未能受控，國家主席習近平昨亦稱，控疫壓倒一切，各界關注特首選舉會否添變數。

全國人大常委譚耀宗今接受電台訪問時表示，中央及特區政府應研究特首選舉安排，以響應習近平提出的抗疫工作須「壓倒一切」的指示。他認為，其他會影響控疫的事情都應放開，以免分心，尤其是特首選舉，可能有候選人會負責抗疫工作，更會造成影響。

被視為潛在候選人的新民黨主席葉劉淑儀認為，推遲特首選舉未嘗不是好事，她指出，根據《行政長官選舉條例》規定，若在提名期內沒有人取得足夠有效提名，選舉日期可押後42日，認為有足夠法律基礎，又認為，選舉若押後至5月上旬，屆時即使未「清零」，相信亦會緩和很多。葉劉指，目前是聚焦抗疫的時期，「我現在都在居家隔離。任何一個參選人，都不可能像以前選舉那樣找人站台、見不同人、接受訪問。」

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責任編輯：林曉君