【肥仔貼圖】WhatsApp搞笑貼圖爆紅真人曝光　8歲印尼肥仔成玩具界YouTuber【多圖】

▲ 印尼肥仔貼圖爆紅，真人原來已經8歲大，成為玩具界YouTuber。

大家用WhatsApp都鍾意用貼圖，一定有見過一位可愛肥仔的搞笑貼圖，這個肥仔表情多多、手舞足蹈，加上抵死字句，令他的貼圖被瘋傳使用。原來這個肥仔來自印尼，如今已經8歲多，更活躍網絡世界成為玩具界YouTuber，其Instagram還坐擁超過270萬粉絲追蹤！

「貼圖界最強KOL」印尼肥仔名叫Jonathan R. Sugianto，粉絲們都叫他Tatan，或可以叫他「打蛋」（中文音譯名字），今年已經8歲多，近照依然可愛，只是沒有了年幼時的稚氣。

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哥哥意外捧紅肥細佬

Tatan哥哥是他的超級粉絲，從小便十分喜愛這個肥細佬，不斷為他拍攝照片和影片作記錄，並上傳到各大社交平台分享他弟弟的趣事。據悉，當年Tatan在一條跳舞影片中，聽着歌手Bruno Mars的歌曲晃動身體跳舞，非常趣怪搞笑，令他一躍成為網絡紅人。

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家人早於Tatan 2歲多時，已為他開設了IG分享生活片段，哥哥亦開設了YouTube頻道「Jonathan R. Sugianto」，兩兄弟一起拍攝搞笑生活片段，包括試食及玩具開箱片等，而頻道的第一條片由哥哥駕車接他放學，累積至今已有1,400萬觀看次數，非常受歡迎！

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到肥仔4歲時，他的趣怪表情被製成搞笑貼圖在印尼以至全世界爆紅，令他人氣急升，現時他的IG已坐擁超過270萬粉絲。據悉，他所代言的產品都會很暢銷，加上其YouTube頻道有近40萬人訂閱有影片廣告收入，相信Tatan一家收入不俗。

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貼圖背後藏暖心故事

而肥仔在網絡上的海量貼圖充滿喜感，其實部分貼圖背後有個暖心故事，Tatan是個溫柔懂事的小男孩，好似有張飛吻動態貼圖，是Tatan在母親節給媽媽的飛吻，孝順仔還經常幫媽媽做家務。Tatan也不是小氣之人，生氣時只要有零食就可氹掂他。

▲ 據悉Tatan所代言的產品都會很暢銷。（IG圖片）

而另一張被網民加上「記下你名字報仇」的貼圖，則是與哥哥玩角色扮演時，扮演侍應的Tatan要記下哥哥點的菜名，還叮囑哥哥別吃太多，否則會嘔的，相當暖心。

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肉騰騰的Tatan從小比同齡小孩矮，有不少網民擔心他過過肥胖，批評他的父母為了名利而罔顧他的健康。查實Tatan的身手一向都很靈活，現時的身形也稍為清減了一點，但他長大後有近視要戴眼鏡，有網民覺得他已有沒小時候那麼可愛。

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責任編輯︰王明芳