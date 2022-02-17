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【北京冬奧】41歲法國老將憑堅毅冬奧摘銀　成高山滑雪最年長奧運獎牌得主

親子 13:45 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

法國高山滑雪選手Johan Clarey於北京冬奧摘銀，成為高山滑雪最年長奧運獎牌得主。

法國高山滑雪選手Johan Clarey，在其十九年滑雪生涯從沒贏過一次冠軍，是次冬奧他再次跟冠軍擦身而過，但這位年屆四十一歲的老將，在男子落山賽擊敗眾多年輕選手贏得銀牌，成為史上高山滑雪最年長奧運獎牌選手。

賽後他接受訪問時自嘲：「母親說我從小就比別人慢，我做每件事需要較別人多花兩倍時間，好像學走路、學說話，顯然我的運動生涯也是如此。」

在各項國際運動比賽如跳水或滑雪，最引人注目的總是那些臉孔幼嫩的娃娃選手，他們一出場便技驚四座，超水準的表現令久經訓練的一眾選手尖呼讚歎，亦自愧不如。

所有範疇都有天才，天資聰穎、理解力強、掌握能力好、創造或想像力豐富，成功自然快人一步。四十一歲奪獎，源自刻苦鍛練、源自從不放棄、源自永不言敗。他跟龜兔賽跑中的烏龜一樣，相信堅持下去，最後就會比別人快。

世事講求天地人和，有志者不一定事竟成，但無志者一定一事無成。

世界紀錄不是被天才所破，更多是被最有毅力、最有準備、最肯吃苦的人擊破。

十來歲的「天才」運動員，在天資聰穎的光環下，是從剛學懂走路便已接受訓練的血淚，幼嫩的身軀內外傷痕纍纍，擦傷、裂骨、斷骨、傷殘甚至癱瘓比比皆是；天才和非天才運動員都會受傷、都要捱苦，才能走近成功。

看着能力稍遜的運動員克服自身條件的限制，花上較別人雙倍或更多的勞力與努力，創造卓越的成就，即使不能奪冠，他在所有人甚至自己的心目中已是冠軍，堪值年輕人學習和尊敬。

全文刊於《經濟日報》，原題為「堅持的力量

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撰文 : 藍海寧

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