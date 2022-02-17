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【煮．野食】陸浩明節目送花玩求婚？　肥媽踢爆6號好事近：你就嚟結婚喇

娛樂 14:02 2022/02/17

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《煮．野食》

由肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6號）主持的無綫全新綜藝節目《煮．野食》，前晚（15日）和昨晚（16日）播出的兩集，肥媽和6號繼續在落馬洲「煮野食」。6號延續黑仔王本色，他先是撐艇仔出海撈魚，靠撻肥媽朵獲漁民送上一條白鯽魚，可惜最終卻因漁網破了一個洞、眼白白看着鯽魚走佬，十分抵死！直擊「走魚」情況的肥媽更笑至合不攏嘴。

另繼落睡蓮塘摘睡蓮梗「失守」，防水褲變「入水褲」搞到底褲都濕埋後，6號今次下身再度「遭殃」，事緣他「扮勁」打算單腳將荔枝木折開，奈何荔枝木堅硬無比，令其膝蓋嚴重受創，連連喊痛！

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這兩集「母子檔」繼續玩互窒，6號看見有雀鳥飛過，口花花叫肥媽張開手扮「大鵬展翅」保護他，肥媽即反駁：「你當我係大麻鷹、大雞乸呀？」豈料6號不但冇收口，繼續撩肥媽謂：「你梗係唔係啦，你係大鵰！」肥媽聞言勁勞氣作狀拿筷子打6號謂：「你係咪想死？！」

除了口花花，6號更「嘴多多」借啲意想錫肥媽玉手，不勝其煩的肥媽只能扮「扯火」務求阻止6號再度搞搞震：「你就嚟結婚喇！唔好咁鹹濕啦，連70歲都唔放過，成日博人懵！」

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6號被爆好事近

言談間更似乎暗示與女友陳詩欣感情穩定的6號好事近，據知這位肥媽「準新抱仔」陳詩欣稍後將親身亮相《煮．野食》，6號更會玩「神秘獻花」為女友送上驚喜，未知屆時是否真的順道宣布婚訊呢？

俗語有云「靠山吃山，靠海吃海」，肥媽直指在野外能做到「鯽魚即撈即煮、菜心即摘即炒」，至會更加新鮮。肥媽呢兩集繼續大顯廚藝，先後炮製了「秘製番茄醬燴鯽魚」、「芫荽豆腐鯽魚湯」、「鯽魚腩炒蓮梗」、「砂鍋菜心煲」、「大蕉春卷」及「韓式雜菜煎餅」六道菜式，食到連自己都舔舔脷！

撰文 : TOPick柴犬出動

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