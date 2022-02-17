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【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓發現54宗初步陽性和3宗結果不確定個案　延長圍封至明日

社會 13:47 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（黃傑偉攝）

政府昨日（16日）限制沙田耀安邨耀平樓人士須留在其處所並接受強制檢測，發現54宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，今日決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日下午約1時完成此行動。

當局指，耀安邨耀平樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日的圍封檢測行動中發現54宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於耀安邨耀平樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

 

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