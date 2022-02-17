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【抗原測試】市民用4款快速檢測結果不一　專家建議注意5大產品說明

社會 13:47 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港新冠疫情嚴峻，第五波疫情未見頂，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性；消息指社區有約1.2萬名病人仍有待送院，醫管局、民政局，以至坊間提供7條支援熱綫，為等待送院病人，或是暫時未能離開居所人士，提供查詢或支援，詳情即看【下一頁】

近日快速抗原測試需求大，不少產品都出現缺貨，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，建議政府因應本港流行新冠病毒，就市面不同品牌 「快速抗原測試」作科學化評估及權威發布，讓市民知道如何作出選擇。

4款不同牌子抗原測試包檢測結果不一，部分顯示結果為陰性，亦有部分顯示為陽性。（何栢良Facebook）

他舉例指，若只看包裝盒的靈敏度及準確度是無意思，因為那些可以是一兩年前的評估，或涉及不同VOC病毒及檢測場景。他引述有朋友曾經用4款不同牌子抗原測試包並附上檢測結果圖，圖中顯示，4款不同牌子抗原測試包檢測結果不一，部分顯示結果為陰性，亦有部分顯示為陽性。他指友人正等候病毒核酸結果。

對於一般市民而言，未必認識有關抗原測試技術，何栢良提醒購買前可注意產品5大說明，例如有沒有美國FDA及歐盟認證標籤，有沒有批次號，有沒有過期日以及是否針對病毒「NP」蛋白作檢測。

病毒結構好多蛋白，最多是「S蛋白」，如果抗原測試主要是「S」蛋白就大問題，歐美當地認可是針對「NP」蛋白，Oｍicron對「NP」蛋白轉變好少，準確度較高。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議政府就市面不同品牌 「快速抗原測試」作科學化評估及權威發布。（資料圖片）

他又指網購或者檢測包裝缺乏資訊，應該要由政府公布不同產品的準確度及靈敏度結果。他又提醒市民可以注意產品的「檢測棒」構造。

香港社區傳播很活躍，如果是有品質是抗原測試盒，出陽性結果可靠度相當高。一般正常抗原測試只是撩鼻哥，毛茸茸的，撩完之後鼻孔很痕，容易沾上病毒細胞及鼻液，樣本質素較高。

另外TOPick根據食物及衞生局提供的資料，政府指定的抗原快速測試產品分別是妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）、SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）及Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津、伍瑋瑋

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