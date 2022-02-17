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【酒樓轉型】酒樓「拍烏蠅」$15賣抗疫蔬菜　一份有兩大袋網民：15蚊份算抵

親子 15:47 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

酒樓生意冷清，有網民拍下酒樓售賣抗疫蔬菜。

蔬菜價直今未回落到正常水平，繼早前有餐廳派免費蔬菜，今日有網民發現有酒樓以較便宜的價錢售賣蔬菜，生意冷清，難道酒樓要售賣蔬菜幫補收入？

有酒樓以$15一修售賣抗疫蔬菜。（圖片來源：Facebook）

晚市禁堂食，疫情嚴峻不少人都減少出外，其中最大影響的是飲食業，不少餐廳叫苦連天，生意大蝕！今日（17日）有網民於Facebook群組「馬鞍山之友」發帖文指，有酒樓售賣抗疫蔬菜，以$15一份售出，一份有兩大袋蔬菜，份量不少。

有網民認為酒樓識做生意「無人食 d菜等爛，咪賣咗佢囉」、「呢啲咪叫識做生意囉」、「應該唔算貴呀嘛」、「其實酒樓好慘」、「好過輸埋食材！吊命」，不過亦有網民質疑酒樓是否無牌小販。

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港媽教自家種日本豆苗

早前有港媽在網上教路，翻種日式超市出售的豆苗，指進食前留下根部，就可以種出新一批豆苗，實為超值之選。

該名港媽在facebook群組「今晚煮乜好」發文表示，在荃灣一間日式超市用9元買了一包豆苗，形容為「會再生長嘅豆苗」。她留下根部種植，靜待收割；其餘的用來清炒，作為膳食。她表示，豆苗真的會再生長：

最有趣係剪完佢會再生！

從相片可見，她所購買的豆苗是連著根部的。剪去可食用的部分後，她用水養著豆苗根部。靜待6天後，豆苗長高了不少。

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記者：蕭雅文

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