【抗疫飲食】嚴防Omicron上呼吸道感染　營養師建議吸收8大營養增免疫力

▲ 台灣營養師高敏敏建議吸收8大營養，有助防止Omicron上呼吸道感染。

第五波疫情下，Omicron變種病毒肆虐，本港確診人數每日以千計，市民盡量留家防疫、保持清潔衛生之外，大家可以從飲食著手，吸收營養，鞏固好自己跟家人的免疫力。有營養師就分享了想嚴防Omicron上呼吸道感染，可以吸收8大營養，大小朋友都可以參考，一齊對抗新冠肺炎病毒。

台灣營養師高敏敏在facebook專頁分享了「嚴防Omicron上呼吸道感染，必吃8項關鍵營養素」，她指出疫情升溫，鞏固好自己跟家人的免疫力是對抗Omicron病毒的首要之務。當中以下8大營養，可以從多元食物中吸收︰

1 益生菌

定時補好菌養好腸，可降低發炎機率、提升免疫力，因有臨床發現確診新冠後康復的個案，體內益生菌的含量會降低，所以有長期定期補充益生菌的人，身體發炎機率會降低、免疫能力較好。畢竟腸道是人體最大的免疫器官，想要有好的腸道菌叢環境就要努力增加好菌，好菌就像是體內士兵 可以抑制壞菌、調節消化道機能、身體防護力自然也會增加。

食物方面︰建議可以將乳酪當作每天的乳製類飲品，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，像是常見的A菌、B菌，不僅能增加腸內益生菌，還能補充每日所需的乳製品營養。

2 Omega-3

抗發炎能降低體內慢性發炎、免疫細胞不過勞，如果飲食缺乏這類好油，肌膚容易敏感、免疫力較差，若攝取足夠，體內對抗病菌的白血球活躍度也會上升。但是Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。

食物方面︰建議每周吃三次深海魚類 例如︰鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚，以及每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

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3 維他命C

維他命C亦能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，但維他命C是水溶性，容易流失、身體不會自動合成、要透過每天攝取補充，建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，每日攝取約100mg的維他命Ｃ即可，如︰1個橙、10粒士多啤梨、2個奇異果。

4 β-胡蘿蔔素

維他命A及β-胡蘿蔔素是守護粘膜健康的根本，尤其橙紅色蔬果包括︰紅蘿蔔、黃甜椒、番茄，其中的β-胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線阻止細菌、病毒入侵身體。建議一天要吃2至3碗各色蔬菜、2至3個拳頭大小的不同種水果，其中富含的維他命、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

5 兒茶素

兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合起到阻擋的作用，而綠茶的兒茶素含量最高，建議每天可以喝點綠茶。

6 鋅

礦物質鋅參與細胞的複製、分裂、修護，能幫助皮膚和黏膜組織的完整性，而當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂導致免疫力下降。食物方面建議可進食蠔及蝦等海鮮類，或是攝取堅果及蛋來補充礦物質鋅。

7 維他命D

可喝乳製品、曬太陽吸收，當體內維他命D濃度高，能降低感染機率，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外曬曬太陽，如果沒有陽光，就用飲食補充吧。

8 維他命E

每天一小把堅果增強保護力、降低染病風險，也建議平時就使用含有維他命E的植物油去烹調含硒的新鮮食物，以相輔相成增加保護力。

高敏敏營養師重申平時可以多攝取以上好食物，來增加自身免疫力，希望大家都能平安健康， 遠離感染風險。

原文可看Facebook專頁「高敏敏 營養師」。

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責任編輯：王明芳