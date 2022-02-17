【疫下學習】仔仔上網課遊魂車婉婉憂心明年升小　陳敏之共鳴：完全明白心情

第五波疫情繼續肆虐，教育局宣布將延長暫停面授課兩周至3月6日及取消小六呈分試，幼兒改在家上網課的日子，經常發生不專心情況，令不少媽媽激到爆炸。其中育有一子BBQ的車婉婉就感同身受，她在社交網大呻BBQ上網課時靈魂出竅，同為星媽的陳敏之見到即刻留言：「完全明白你的心情。」

車婉婉在社交網大呻BBQ上網課時成日放空，靈魂出竅，擔心明年不知道如何升小。



吓？！ 就這樣，K2上學期結束，正式進入K2下學期，想知：1.有冇其他MaMa都覺得Zoom好傷母子感情？2.仲有，咁樣落去，真係擔心BBQ先生出年點去考小學，其他MaMa會擔心嗎？定係我太神經過敏？其實，我都係講吓抒發吓啫⋯⋯

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而網友都好有同感說：「莫講話BBQ係K2，我個女讀S1都好勞氣！係呀！非常傷害母女感情！我日日好似捉姦咁要特擊衝入房睇吓佢係咪上緊Zoom，但總有一兩次俾我撞破佢喺度玩手機！之後我就要依依哦哦叫佢專心啲上堂，唉。」

不過都有網民持相反意見，表示小朋友上網民一樣好專心，而且好踴躍答問題，還安慰車婉婉「唔好勞氣」。



我囝都係K2每日zoom 40分鐘，可能佢好鍾意老師，所以佢每次都好期待同老師zoom見面，踴躍舉手答問題，老師都好有互動，會不時叫名回應小朋友，和比d讚賞鼓勵，阿囝好enjoy老師叫佢答問題，可能隔住個mon仲無咁怕醜，so far zoom得幾順利，唔使勞氣。



另外，都有網民就安慰婉婉說：「U are not alone大把媽媽陪你，唔知仲要困獸鬥幾耐，希望疫情快些減退恢復面授。」

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撰文：陳麗薇