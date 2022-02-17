【心理健康】日增逾6000確診短期難復面授課 　學童長期留家抗疫易抑鬱焦慮

▲ 學童面對疫情困境時壓力上升。家長需盡力盡責妥善處理，避免引致不良後果。

本港疫情持續升溫，學校繼續暫停面授課程。由學前兒童至中小學生，長期留在家中進行網上課堂雖保持住學業進度，但足不出戶情況下，身心未必能保持平衡發展，可能影響心理健康。香港國際醫療中心兒科專科醫生楊允賢醫生撰文指出，孩子面對疫情困境時壓力上升，家長需盡力盡責妥善處理，避免引致不良後果。

楊允賢醫生引述2020年一項調查指出，受訪的DSE考生中有52%壓力指數為7或以上（指數範圍為1至10）。另外一項中國研究報告指小學生的心理健康在封城後惡化：22.6%受訪兒童出現抑鬱症狀，18.9%更有焦慮症。

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留意焦慮症狀

楊醫生表示，若孩子連續2星期出現焦慮症狀，而家長未能有效處理好，就必須聯絡專業人士進行協助。症狀包括：

學前兒童：吸吮手指、尿床、情緒不安、睡眠質素差、食慾不振、怕黑、行為表現退縮和逃避。

小學生：煩躁、出現攻擊性行為、情緒波動、發噩夢、逃避上學、難以集中精神、不想參與活動或接觸朋友。

青少年：睡眠或飲食障礙、情緒激動、容易與人發生衝突、身體不適、不良行為和難以集中注意力。

家長可幫助孩子擺脫焦慮的方法

未成年子女面對當前逆境通常表現缺乏安全感、恐懼、失去自信等。楊醫生表示，家長需要教導孩子保持正面思維，多溝通、耐心聆聽、理解孩子的想法，從而正確指導方向減少焦慮、提升抗逆能力。例如可以多留意孩子是否大量沉浸在電視、互聯網資訊中，避免因不斷接收過多疫情訊息而感到焦慮不安；同時要及時和孩子分享正確資訊，按孩子可以接受的理解程度說明要避免互聯網上的誤導信息。在家相處時，可以組織和孩子進行遊戲，增進親子關係；或可一同練習深呼吸，放鬆神經紓緩緊張情緒。

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責任編輯：張沛