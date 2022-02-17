【暖男爸爸】鄭中基為家人改浪子性格注重健康　鼓勵子女外國留學擴闊眼界

▲ 鄭中基為家人養成健康身體戒酒多運動，望疫情結束帶子女到美國參觀母校。

去年憑劇集《暖男爸爸》獲頒「民選最佳男主角」的鄭中基（Ronald）最近在為銀行拍微電影廣告，鄭中基在片中由「暖男爸爸」化身「追夢爸爸」。

現實中，育有一對子女的Ronald，為擁有更多陪伴家人的時間，近年決定戒酒和做運動，希望保有健康的身體陪伴太太和子女走更長的人生路。

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圓心底音樂夢

這個銀行微電影以「家的未來」為題材，Ronald在片中飾演一名熱愛音樂的牙醫，同時要為即將到外國升學的女兒打點，見女兒為日後選科而苦惱，Ronald寄語她：「學位重要，但夢想更加重要。」

鼓勵女兒追夢同時Ronald像被自己這番說話敲醒了，微電影中的Ronald與女兒雙雙身在外地，女兒繼續升學，而他這位「追夢爸爸」就一圓心底的音樂夢，重返校園深造大提琴。

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望疫情後帶家人重回讀書之地

講到拍攝時的點滴，Ronald表示在微電影中要為囡囡準備資料入大學，令他聯想到現實中自己的10歲女兒Emma，覺得她成長得好快，拍攝時就好像為自己預演，想到囡囡眨眼間就長大，Ronald感到既開心又不捨得。

現實中，於美國Mt. San Antonio College主修商業、副修音樂史的Ronald，非常支持子女將來到外國留學，可以到更多地方見識、擴闊眼界。

至於會否陪他們一齊去，Ronald笑言到時要問他們是否願意讓他跟去，他又表示好渴望疫情結束後可以一家人去外地旅行，留下更多回憶紀念，最希望帶子女到他以前在美國讀書的地方遊覽，可惜一直未有機會。

▲ （大會提供）

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為家人戒酒

微電影故事講述Ronald圓音樂夢到外國深造，現實生活中的Ronald坦言現在一直在實現夢想，建立自己的頻道和製作團隊做創作，希望可以拍一套令大家開心的電影。

今次拍攝的微電影的中心思想，是與家人敢於踏出每一步，而現實中的Ronald也有為家人改變，就是戒酒和多做運動，為著有健康的身體可以陪伴和照顧家人。

▲ （instagram圖片）

Ronald更視自己重拾唱歌作歌是勇敢的決定，他分享謂：「在旁人眼中可能是小事，但我重新作歌唱歌是因為家人的鼓勵。之前一段日子因為拍戲而放下寫歌，但小朋友經常說爸爸的歌好好聽，令我再次燃起作歌唱歌的熱情。」

Ronald又指每次自己開演唱會，見到仔女和其他屋企人在台下支持自己，都令他好難忘。無論是慢歌、快歌、悲慘情歌還是開心的歌曲，兩個小朋友都會手舞足蹈跟著一起唱：「有他們唱我的歌就是好大的推動力。」

若做全職爸爸擅長陪仔女玩

在現實生活由Ronald做全職爸爸的話，他認為最難是控制家人的健康飲食方面，因為他自己有時都會貪吃，吃得不太健康，家中小朋友見他吃，他都忍不住和他們分甘同味。

而他最擅長是陪仔女玩和記錄他們的成長生活。不過，Ronald始終認為家庭從來都是兩個人分擔工作，最重要是兩夫婦有商有量。

▲ （instagram圖片）

提到去年Ronald在「觀眾在民間電視大獎2020」中憑《暖男爸爸》一劇得到「民選最佳男主角」和憑《My Only One》得到「民選最佳電視歌曲」兩個獎，剛剛有機會將獎座拿到手，隨即在社交平台分享得獎感受。

鄭中基寫道希望可以拍不同角色和出更多新歌，令到大家知道不只得一個鄭中基。

他續分享感受：「很多時候大家只會睇到我喜劇一面，又或者叫我做『暴龍哥』。好開心《暖男爸爸》這個角色令我有另外一個名『阿榮』。希望大家可以見到我認真的一面，無論是演戲還是做導演，都希望有更多作品俾大家欣賞。」

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