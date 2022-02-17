【天價Hermès】周嘉儀拍片訪問Hermès 巴黎總店超級VIP　大曬過千萬手袋 　

▲ 周嘉儀訪問Hermès巴黎總店VIP Judy，大曬價值不菲「喜馬拉雅」系列手袋。而最搶手貨的限量版Snow Bag，消費一千萬都未必買到。

前無綫新聞主播周嘉儀（Venus）自離開TVB後轉戰金融界，現為華盛證券市場部總監。對名牌手袋和飾物情有獨鍾的她，除不時在個人社交平台分享戰利品外，日前更訪問Hermès巴黎總店的超級VIP Judy，節目上大曬6個價值連城「喜馬拉雅」系列手袋。

過程中，Judy教授分辨愛馬仕手袋真偽的技巧及分享購物心得，更透露就算大額消費都未必能擁有限量款手袋，「如果你第一次去鋪頭，買咗一千萬嘢都唔會拎到呢個袋。」

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▲ 周嘉儀日前訪問Hermès巴黎總店的超級VIP Judy 大談購物心得。(圖片來源：<<華盛炒玩家>>節目截圖)

Judy ：做VIP無捷徑，不斷買配貨

貴為Hermès巴黎總店超級VIP的 Judy本身是名袋玩家，收藏Hermès手袋多年。她坦言過往亦有買其他品牌的手袋，而踏上愛馬仕「入坑」之路，全因發現Hermès手袋保值能力較高，但當初入手純粹迷上其手袋設計，並未以投資角度出發。

Judy又指成為Hermès VIP並沒有捷徑，只有不停消費，但配貨當中也有秘訣。而她除入手手袋外，對其品牌的家品都非常感興趣。

要成為超級VIP唔係簡單買絲巾、鞋、衫就得，一定要買好大額嘅貨物！我會買家品，例如鱷魚馬鞍都要2.5萬歐羅（約22萬港幣），或者買鱷魚皮褸，一件都11萬歐羅（約98萬港幣）。如果你買咗一件鱷魚皮褸，種種的配貨消費下，SA就會留一個好特別嘅袋比你。

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曾以400萬買入心頭好

訪談節目中，Judy介紹最高級及最稀有的「喜馬拉雅」系列6款手袋，當中以Kelly及Birkin最具保值能力。

Kelly 25吋手袋

Judy於去年於拍賣會連手續費以375萬港幣投得，原價約3.2萬-3.3萬歐羅（約28萬-29萬港幣），可見一年內升值已超過10倍。

Birkin 25吋鑽石扣手袋

Judy指售貨員得知她想入手「喜馬拉雅」系列鑽石扣款式手袋，而鑽石扣Birkin 25吋手袋市價約400萬港幣。訪問中的Birkin 25鑽石扣手袋是三年前聖誕節，她從巴黎總店以約40萬歐羅（約356萬港幣）購入，坦言對價錢感「肉赤」。

佢真係好靚，但問題係拿出去用時真心有少少誇張，唔捨得用，當收藏睇住都開心。

限量版Snow Bag成最搶手貨

▲ Snow Bag設計相當精緻。(圖片來源：<<華盛炒玩家>>節目截圖)

雖然「喜馬拉雅」系列價值不菲且有市有價，深受收藏家追捧，但Judy指現時市場最搶手款式是限量版20吋Snow Bag（小房子）。袋上圖案為巴黎總店外櫥窗，櫥窗圖案以立體設計呈現，相當精緻。由於該顏色是今年新出，現時已炒至300萬人民幣（約367萬港幣），原價是230萬人民幣（約281萬港幣）。

之前出過深籃同啡色名為Faubourg Bag，一個叫『白天』，一個叫『黑夜』。今年先出Snow Bag，係最靚同最貴。但對我嚟講更加想要『白天』或『黑夜』，因為手柄唔易污濁，呢個白色我唔敢用。

不過，限量版Snow Bag並非有錢就能擁有，售貨員會根據總消費額，長期消費的忠實客人才有機會購買。

如果你第一次去鋪頭，買咗一千萬嘢都唔會拎到呢個袋。要睇總消費，直到你夠資格，再買多300幾萬貨，先會賣呢個袋畀你。

分辨真偽小技巧

▲ Jusy指可靠味道分辨手貸真偽。 (圖片來源：<<華盛炒玩家>>節目截圖)

1） 靠味道分辨真假

由於Judy曾聽過有朋友不幸購入假貨，所以她從中得知仿品的「喜馬拉雅」系列是沒有味道，而正品有強烈且獨特味道，「每個都有獨有嘅皮味」。

2） 包裝及設計有助分辨真偽

包裝上，仿品的摺口位是圓的，又會用膠套包裝手袋底部的金屬釘。而真品，手袋開口摺位是很貼、呈四方形的，手袋底部金屬釘會由膠膜包裝作保護。

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