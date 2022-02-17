【致謝議案】張國鈞：官員解說政策能力令人失望　簡慧敏籲多回應市民關注

▲ 簡慧敏建議官員少說做了什麽，多回應議員和市民關注的問題。

立法會今繼續以視像形式辯論《施政報告》致謝議案，下午進入第二環節，主題包括「一國兩制」以及管治效能。有議員不滿政府解說能力，亦有多人就政府架構重組、基本法23條本地立法、公務員等問題提意見和建議。

政務司司長李家超提到政府架構重組時指出，重組架構有兩個目標，一是設立專職政策局，配合未來特區重大政策，二是理順頂層架構的設計，令分工更加均勻，明確職責，他稱，社會問題複雜多變，即使理順政策分工後，有時都不免有跨局協調，未來政務司會負責其中9個政策局，而財政司則督導另外6個政策局的，下屆政府要考慮設立副司長職位，加強高層及跨局協調。

律政司司長鄭若驊則表示，將會透過一系列活動和刊物加強憲法、基本法推廣，其中4月和5月均會舉辦相關法律論壇。對於有議員提到香港條例需要進行「去殖民化」的工作，鄭若驊指，該工作由法律改革委員會秘書處會執行及牽頭，現時已識別超過60條的主體法律需要進行適應化修改，已去信相關政策局進行溝通。至於有議員認為兩地制度不同或會帶來問題，鄭若驊反駁，兩地制度不同，正正反映了一國兩制的優勢，強調不會影響兩地的發展。

民建聯選委界議員張國鈞發言時提及，從抗疫工作可見政府統籌能力不足，又形容，政府官員能言善辯，政務官亦寫得一手好文章，但港府在政策解說方面，經常令人失望，好像國家足球隊般，有好的人腳、好的資源、好的配套，但每次出場，都令大家失望。

另一位選委界議員簡慧敏則表示，上任兩個月以來，有很多機會聽到官員講解不同的政策，她希望，議員日後向議員講解時，能更加簡單、直接、淺白、易明，因為市民都聽得到，建議官員少講做了什麽，多講議員和市民關心的問題，無論是做還是不做，都要講出理由，說服市民。

曾任保安局局長的新民黨選委界議員黎棟國指出，回歸以來，政府對憲法及基本法的宣傳不足，多談個人權利的保障，少講市民又守法義務，認為廣大市民片普遍不甚理解基本法的精髓，尤其是：香港是國家不可分離的部分這個淩駕性和重要性。建議完善國民教育工作，例如在大學，尤其是教育大學，加設必修的憲法、基本法及港區國安法科目，學生合格才能畢業。他又建議，社會要協助在反修例事件中被捕、被判刑的學生更生，包括重返校園完成學業、接受職業訓練等，以協助他們重返人生正軌。

建測規園界謝偉銓則指出，施政報告提出重組政府架構的建議方向正確，但關注是否改組後就能快速、確切提升政府管治效能，他引述業界憂慮，當增至15個政策局後，會否令各自為政的問題變得更加嚴重。謝偉銓認為，提升管治效能，不能單靠完善選舉制度和重組政府架構，關鍵是要改變部分問責官員及公務員「各家自掃門前雪」的心態，掃除得過且過的官僚文化，以及洗脫予人「慢」和「推」的形象。

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記者：林曉君