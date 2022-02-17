【醫護壓力】憂返工染疫惹家人自費住酒店 護士媽媽追更工作：有時都想喊

▲ 公院醫院人手緊張，有護士媽媽坦言忙到想喊。

本港爆發第五波疫情，醫管局先後有職員確診，令到公立醫院的醫護人手非常緊張。有護士被安排負責篩查有病徵的病人，因擔心自己染疫會傳染給家人，自己自費到酒店居住自我隔離，每日自行進食外賣；也有新手媽媽護士指不停有同事確診，令到工作量大增，自己返完早更休息幾個小時就要返夜更，坦言「我有個moment都做到有啲想喊！」

在港島一間公立醫院任職護士的陳姓姑娘，女兒剛剛一歲5個月。陳姑娘工作時需要照顧患病的幼童，她坦言見到患病的小朋友因為辛苦而哭鬧，自己也覺得很心痛。她坦言，自己的工作區域都好高風險，最近有幾個確診新冠肺炎的孕婦分娩，她們都要接生。

其實做得公立醫院，就算病人有乜事，我哋都要接！

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她也提及，有時面對緊急情況時，她們有時趕不及做好全套裝備，都會首先選擇去盡量幫助個病人，「有時戴住個眼罩看不清楚，擔心出現失誤，都情願不戴幫助個病人先」。自己最擔心是有些產婦的家屬，沒有如實申報地址或者同確診病人有密切接觸，她們接生時都會有風險，繼而連累到其他初生嬰兒。

近日公立醫院接連有醫護人員確診，陳姑娘表示人手的確非常緊張，每當有同事確診或成為密切接觸者，自己就要分擔同事的工作，坦言曾經辛苦到想喊，

突然之間會有人唔返工，太多嘢做我真係跟唔切，我有個moment都做到有啲想喊，我想返去可以攬住個女咋！

她更提及，自己今日返早更，中途回家休息幾個小時，夜晚又要繼續回到醫院繼續值班。感到安慰的是，家中的工人姐姐十分幫忙，照顧好她年幼的女兒，而最近醫管局也有提供快速測試套裝，她每日也進行測試確保自己沒有染疫。

任職護士要做好染疫準備

而在九龍區任職老人內科的曾姑娘，兒子未滿一歲。曾姑娘指，最近好多同事中招，相關病房要暫停收新症，而等候入院的病人則安排到其他未爆疫的病房。她指，自己所在的病房暫時未有人染疫，但要接受其他科室的新症，

我返夜更嗰晚要收到去病房門口，d病人冇床訓，要訓d運輸病人用嘅輪床！

她坦言，自己任職公院的護士，近日疫情嚴峻，自己工作時都盡量小心點，例如平時去餐廳都要經過急症室，現時寧願走遠點都不走捷徑「 因為太多確診病人係嗰到等！」她強調自己都做好染疫的心理準備，但盡量心情放輕鬆，自己每天回家後做好個人清潔都如常照顧兒子。

她的朋友則在同區另一間醫院任職護士，她的朋友自從今年1月起調去監察病房，負責篩查有病徵的病人，基本上每天都篩查到病人確診，她朋友擔心自己染疫會傳染家人，1月尾開始自己自費出去住酒店，

自己一個過新年，日日食外賣，本身只輪1個月，不知道之後要不要延期。

記者：鄺嫻