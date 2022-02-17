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【入院無期】許樹昌倡在家確診者深喉唾液呈陰性可離家　建議會展接收公院輕症染疫者

社會 14:47 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

許樹昌倡在家確診者深喉唾液呈陰性可離家，建議改建會展為臨時隔離設施

本港第五波疫情令公營醫療爆煲，不少確診者被困家中、入院無期，惟港府連日來未商討出解決方案；港府專家顧問許樹昌認為可參考新加坡做法，即確診者在家隔離72小時後經快速測試驗出陰性，上載結果至政府當局後便可解除隔離令；相反，如快速測試仍呈陽性，而該確診者已完成接種2劑疫苗或未打針，也可分別在7日或14日後自行解除在家隔離令。 

不過許樹昌補充，本港確診者應親自再向䘙生署提交深喉唾液樣本，驗出為陰性才可解除隔離令；他又強調香港未必能跟足新加坡，因新加坡的疫苗接種率高，而且本港的家居一般不如新加坡寬敞，需考慮患者家居是否合適隔離，如果家中有長者或幼童則未必適合。

對於現時不少公院需在戶外設置帳篷暫放確診者，許樹昌指天氣寒冷，形容情況不理想，並指不少確診病人已無病徵或症狀輕微，但病毒CT值仍在30以下，致未能出院，他認為最快捷的方法，或可考慮將會展改為臨時隔離設施，讓這類確診者轉往會展隔離，騰出醫院的隔離病床，接收在急症室輪候的病人。

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記者：鄧凱文

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