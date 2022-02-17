【新冠肺炎】明愛醫院急症室爆滿　病人14℃下戶外露宿恐現低溫症

▲ 明愛醫院急症室爆滿，病人在14℃下於戶外露宿。

本港第五波疫情肆虐，本港今日新增6,116宗確診，暫錄得約6,300宗初確。染疫個案大增，明愛醫院急症室亦告爆滿，急症室門外空地放置了多張病牀，不少病人在戶外連夜候診，再加上天氣轉涼，令情況更嚴峻。醫管局員工陣線主席陳國誠表示，不少病人候診期間身體狀況轉差，加上近日天氣寒冷，憂心有病人可能會出現低溫症。

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天文台今日（17日）表示，受一股達強風程度的偏東氣流影響，今早各區氣溫介乎14至16度。預計未來數日有一道冷鋒橫過廣東沿岸，寒冷天氣持續到下周中期。展望未來數天風勢頗大，星期六顯著轉冷，雨勢較大。星期日及下星期一持續有雨，氣溫下降至約10度。

天氣不穩，明愛醫院急症室門外空地設置了多張病牀，多名確診病人就臥床等候入院。救護車亦大排長龍，分批接送病人入院。而醫護人員正忙於照顧在露天位置下輪侯入院的病人。

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醫管局員工陣線主席陳國誠在港台節目表示，公立醫院人手在疫情期間嚴重不足，夜更的人手比例更加懸殊，約5至6名醫護人員，需要應付100名病人。而參考澳洲及英國等人手指引，他指出，最理想是一名醫護照料4至6名病人，而疫情令醫護與病人比例失衡問題進一步惡化。

陳國誠表示，現時病床的數目十分緊絀，不少病人要在公立醫院急症室外空地等候，情況不理想，或會令等候者的情況轉差，或出現低溫症。

他又稱，有醫護人員坦言入行多年都未遇過如此惡劣的情況，許多醫護服務礙於現實情況未能提供，形容同事正面對相當大壓力、內心十分煎熬。