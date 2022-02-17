【第五波疫情】聶德權指目標兩周內接種率達9成　若公務員違「疫苗通行證」將從嚴處理

▲ 聶德權向全體公務員發信。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今（17日）以「風雨同舟 齊心抗疫」為題，向全體公務員發信，指冀在未來兩周內達至 12 歲或以上人口，有九成已接種最少一劑疫苗的目標，正全力統籌各有關部門和機構增加疫苗接種能力和速度。

聶德權又指，疫情嚴峻，抗疫不容心存僥倖，如有政府僱員不遵從「疫苗通行證」安排，政府必將從嚴處理，並指政府會適時更新「疫苗通行證」安排下接種疫苗劑數的要求，呼籲公務員按時盡快接種第二和第三劑疫苗。

聶德權表示，現時已到了抗疫關鍵時刻，面對當前挑戰，公務員團隊必須克盡厥職，堅定迎戰。公務員隊伍作為服務香港市民的團隊，會以抗疫這頭等大事為共同目標，不論是否在辦公室工作的同事，無論原來的職責是甚麼，都必須秉持服務市民的初心，展現擔當，積極響應部門的徵召，隨時候命；亦提到正密鑼緊鼓進行籌備，調動大量文職及紀律部隊人員，將公共屋邨改作隔離設施，以盡快投入運作。

聶德權表示，特區政府定當按照國家主席習近平所提出的三個「一切」和兩個「確保」的重要指示，切實負超主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，維係香港市民的生命安全和身體健康，維保香港社會大局穩定。特區政府也會再加大力度總動員，並聯同各團體組織起堅實抗疫圍隊，以「動態清零」為目標，因應疫情發展，及時調整檢測、追蹤、檢疫、隔離和治療策略等措施，以求在最短時間內「圍堵」病毒。

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記者：黃小冰