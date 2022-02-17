【阿媽有咗第二個】姜濤Jer電影處男作打入國際　入選大阪亞洲電影節

由毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）領銜主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目，導演彭秀慧繼處女作《29+1》後獲邀參與同一個電影節，影后毛舜筠亦再有新作亮相國際影展，姜濤與Jer則是第一次參與電影，即入圍海外電影節。

大阪亞洲電影節每年3月日本大阪舉行，過往曾經有不少香港電影入圍及得獎，彭秀慧執導的《29+1》在第十二屆榮獲「觀客賞」（即觀眾票選大獎），第二部作品《阿媽有咗第二個》再獲大阪亞洲電影節青睞，入圍競賽項目。

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彭秀慧第二次入圍大阪亞洲電影節

彭導演大感喜悅：「當然是非常的開心，我對大阪亞洲電影節有特別的情感，第一部執導作品《29+1》，亦有在這個電影節中奪得獎項，當時我專程飛到大阪參與盛會，更可以坐在戲院觀眾席上，看到配上日語字幕，那種感覺非常奇妙與畢生難忘，好開心當時獲得『觀客賞』（觀眾票選大獎）。」

她續指：「今次再度入圍好感動，可說是回歸這個電影節，又有第二部執導作品交出來，好遺憾今年不能親身出席電影節，我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐，因為日本有很多香港電影的影迷，希望他們透過這部電影認識到香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影！」

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毛舜筠形容打強心針

毛舜筠對於《阿媽有咗第二個》入圍大阪亞洲電影節，猶如注入一枝強心針，格外興奮：「好開心，特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振！我希望所有觀眾都會喜歡，日後參與不同電影節，都能夠旗開得勝！」

姜濤感到榮幸

作為銀幕第一擊，姜濤獲邀參展國際級影展，表示相當驚喜：「好開心《阿媽有咗第二個》能夠入圍大阪亞洲電影節，這是我第一次拍電影，沒有想過第一次拍電影就可以入圍國際影展，我感到非常榮幸，亦希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出，請大家多多支持，感謝！」

Jer感謝彭秀慧耐心教導

同樣初次參與電影演出的Jer，亦對電影入圍大感雀躍：「這部是我和姜濤的第一部電影，我們投放了很多心血，好開心這部電影衝出香港，讓日本觀眾可以欣賞得到。」

Jer同時謙稱：「作為新人，這部電影是個很好的學習機會，能夠入圍國際影展更是個Bonus，希望大家能藉此多加留意香港的新演員，讓香港演藝圈愈來愈百花齊放。」

他特別提到多謝導演彭秀慧：「她很用心地教導我們演戲，在演戲方面，我和姜濤資歷比較淺，她在事前的籌備工作上，花了很多心思協助我們投入角色，是個好好的導演。」

Jer還不忘感向毛姐敬謝：「她一直很用心地教導我，好開心可以跟不同前輩合作，同時辛苦了幕後一種工作人員，將我們照顧周到，才令我們在幕前有最好的演出！」