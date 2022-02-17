【第五波疫情】李家超稱考慮由內地作部份後勤工作　提升檢測能力可推不同檢測方案

▲ 李家超稱，提升檢測能力後，有條件仕不同檢測方案。（立法會網頁）

立法會今日繼續辯論施政報致謝議案。政務司司長李家超表示，正與內地研究大幅提升檢測能力，能力提升後就有條件推行不同檢測方案，相信在中央支援下，香港能走在疫症之前。

李家超表示，正統籌5個小組與內地對接，會以迅速為目標，有些工作可以先實施、先執行，可在短期內先執的工作，包括：穩定食物供應；內地病學專家來港協助，進行病理排查和分析工作；快速檢測包付運。

他又透露，有些其他工作需時較長，包括由政制及內地事務局局長曾國衞負責的提升核酸檢測能力小組。他稱，該小組會與內地商討最快及最有效的方案，以大幅提升香港檢測能力，內容包括需要人員數目、所需配套，以及內地與香港的分工等，當中會考慮，是否有部份工作，可在內地作後勤配合。他續指，香港檢測能力增加到足夠程度，就有條件執行不同檢測方案，大大提升港府的抗疫能力，打贏Omicron傳播速度。

另外，會上有議員建議作全民檢測。本身是眼科醫生的議員林順潮指，如果能夠全民檢測2星期，兩日作一檢，找出所有患者，便毋須再作追蹤，所有問題都能迎刃而解，更建議收緊口罩令，要求市民在家居以外的地方，都要佩戴口罩。

民建聯議員葛珮帆就指，全民檢測是事在必行，認為香港檢測量如有不足，可借助深圳的設施去做。選委界議員陳曼琪亦建議，以全港18區劃分，作區域性分階段圍堵強檢，以達到全民檢測，政府可以一區作試點，以實名制進行強檢，而區內的市民不能作跨區活動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤