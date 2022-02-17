【第五波疫情】梁美芬建議引入內地醫護來港協助救治　多名議員倡引用緊急法推行全民檢測

▲ 經民聯立法會議員梁美芬。（經濟日報資料圖片）

多名立法會議員今日舉行視像記者會，要求政府採取不同方法控制疫情。其中，經民聯議員梁美芬建議，引入內地醫護人員來港短期執業，同時推行「全民檢測」，認為有足夠法律基礎。

梁美芬建議，可以聘請境外醫生暫時註冊或特別註冊來港短期執業，亦可根據護士註冊條例第26條豁免護士註冊，認為食物及衞生局局長陳肇始應「開綠燈」，讓內地醫護人員直接來港救治。

梁美芬又指，內地每日檢測量可達200萬次，可協助本港推行「全民檢測」，但香港需要有足夠地方，用作隔離及治療。她認為，港府在有需要時，可引用俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》，舉例指外國都曾頒布緊急狀態。

議員簡慧敏指亦補充，《預防及控制疾病條例》已賦權政府，可以防疫為由訂立任何規例。教聯會議員鄧飛則指，現時有約200間空置校舍遍布全港，認為可改建成「港版方艙醫院」。

議員何君堯等多名議員亦認為，當局可透過「緊急法」，立法要求市民配合抗疫措施，例如參與檢測或接種疫苗等。

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責任編輯：胡偉明