【第五波疫情】內地抗疫專家組今午抵港　特首林鄭月娥到深圳灣口岸迎接

▲ 國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊赴深圳。（國務院新聞辦公室相片）

內地支援香港抗疫流行病學專家組今日下午抵港，特首林鄭月娥和香港中聯辦負責人等到深圳灣口岸迎接。抵港的還有化驗師等相關工作人員及移動核酸檢測車。

抵港後，內地專家組將與特區政府流行病學專家工作小組進行對接，介紹內地防控奧密克戎變異病毒株的成功經驗,并對香港的病毒檢測、隔離檢疫、個案流調及追蹤、環境調查等防疫抗疫工作進行全面考察和指導。

內地專家組由廣東省疾控中心傳防所所長康敏、廣州市疾控中心科長陳純、中山市疾控中心應急管理部主任陳雪琴組成，他們均為國家流行病學調查專家組成員。

另外，內地官媒《新華社》報道，國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊，赴深圳參加內地支援香港抗疫工作協調會，今召開專家工作組會議，指導廣東省派出第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組，以及移動核酸檢測車到港。據悉，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日亦在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會議。

報道指，當局下一步將陸續組織協調衛生健康系統各方資源，協助港府盡早遏制疫情快速蔓延態勢。

本港第五波疫情嚴峻，國家主席習近平日前就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。習近平強調，特區政府要切實負起主體責任，中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助特區政府做好防疫工作。

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責任編輯：陳葆琳