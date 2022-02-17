  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 15:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】國家疾病預防控制局局長王賀勝赴深圳　指導廣東省派首批專家組及檢測車到港

政治 15:32 2022/02/17

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊赴深圳。（國務院新聞辦公室相片）

內地官媒《新華社》報道，國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊，赴深圳參加內地支援香港抗疫工作協調會，今召開專家工作組會議，指導廣東省派出第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組，以及移動核酸檢測車到港。

報道指，為貫徹落實中央領導同志關於全力支持香港抗擊第五波新冠肺炎疫情的重要指示批示精神，王賀勝率隊於今日召開專家工作組會議，下一步將陸續組織協調衛生健康系統各方資源，協助港府盡早遏制疫情快速蔓延態勢。

本港第五波疫情嚴峻，國家主席習近平日前就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。習近平強調，特區政府要切實負起主體責任，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民生命安全及身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助特區政府做好防疫工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
今日 13:11
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
15:35 2022/02/16
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
【回應習近平指示】譚耀宗形容是「動員令」　林建岳：指出抗疫方向和目標
12:36 2022/02/16
【回應習近平指示】譚耀宗形容是「動員令」　林建岳：指出抗疫方向和目標
【回應習近平指示】中聯辦：全力支持港府擔當主體責任　團結社會各界抗疫
16:41 2022/02/16
【回應習近平指示】中聯辦：全力支持港府擔當主體責任　團結社會各界抗疫
【習近平指示】立法會全體議員：祖國強大後盾下定能戰勝疫情　社福界狄志遠首參與建制聯署
17:08 2022/02/16
【習近平指示】立法會全體議員：祖國強大後盾下定能戰勝疫情　社福界狄志遠首參與建制聯署
【第五波疫情】政府已物色4,400個酒店房間作檢疫設施　1,700個將在本周內啟用
22:32 2022/02/16
【第五波疫情】政府已物色4,400個酒店房間作檢疫設施　1,700個將在本周內啟用
【第五波疫情】李家超稱考慮由內地作部份後勤工作　提升檢測能力可推不同檢測方案
今日 15:28
【第五波疫情】李家超稱考慮由內地作部份後勤工作　提升檢測能力可推不同檢測方案

你可能感興趣

【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
今日 13:11
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
15:35 2022/02/16
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
【回應習近平指示】譚耀宗形容是「動員令」　林建岳：指出抗疫方向和目標
12:36 2022/02/16
【回應習近平指示】譚耀宗形容是「動員令」　林建岳：指出抗疫方向和目標
政治 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 習近平 新華社 廣東省 深圳

最高瀏覽

【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
18:11 2022/02/16
【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
14:09 2022/02/16
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
13:46 2022/02/16
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應