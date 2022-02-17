【第五波疫情】國家疾病預防控制局局長王賀勝赴深圳　指導廣東省派首批專家組及檢測車到港

▲ 國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊赴深圳。（國務院新聞辦公室相片）

內地官媒《新華社》報道，國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝昨日率隊，赴深圳參加內地支援香港抗疫工作協調會，今召開專家工作組會議，指導廣東省派出第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組，以及移動核酸檢測車到港。

報道指，為貫徹落實中央領導同志關於全力支持香港抗擊第五波新冠肺炎疫情的重要指示批示精神，王賀勝率隊於今日召開專家工作組會議，下一步將陸續組織協調衛生健康系統各方資源，協助港府盡早遏制疫情快速蔓延態勢。

本港第五波疫情嚴峻，國家主席習近平日前就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。習近平強調，特區政府要切實負起主體責任，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民生命安全及身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助特區政府做好防疫工作。

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責任編輯：陳葆琳