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【體壇學霸】谷愛凌出生精英家庭毋懼批評　顧紀筠︰刻苦鍛練是生活習慣

育兒經 16:07 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

谷愛凌出生精英家庭，一直刻苦鍛練。

北京冬季奧運會開幕後，令人無法錯過的一個名字，肯定就是谷愛凌。這個十八歲的小姑娘，令大家矚目的原因，當然就是捨去代表美國，而以母親的祖籍轉為代表中國，參加今屆奧運會。因為她的火紅，媒體上已經有無數關於她的報道、她的背景、雙親背景、專長、讀書成績、事業發展，無一遺漏。網上搜一搜，包保令大家驚為天人。有人甚至慨歎，上天何其偏心，把所有一切美好的東西，都降臨在她身上。

我們除了有興趣知道她有多少個名牌代言、母親做投資顧問賺多少錢等等之外，還想知道她樂天刻苦的性格，是如何培養得來？

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谷愛凌父母很早已經離異，雖然雙親都是學霸，但據說家裏沒有給她過分的壓力，她所有出色的活動，都是自己喜歡上又很隨意的發展，可謂手到拿來。可能因為就在精英家庭長大，精英變得很平常，刻苦鍛練就是生活習慣。

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在一個奧運記者會上，有外國記者問她：「如何去令美國和中國的人們都喜歡你？特別在社交媒體上正遭受很多人的抨擊時。」小妮子的答案充滿自信，她認為（簡意是）「你喜歡不喜歡我，我毫不關心！」她正在享受人生每一個美好的階段，做好自己，假如別人的價值觀與她並不相同，不是她的問題。

這個世界，不管你是做得好或是做得不好，也無法逃避遭別人批評，我們不需羨慕別人的成就，但必須學習人家如何堅強。

全文刊於《經濟日報》，原題為「谷愛凌

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撰文 : 顧紀筠

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