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【快速測試】日本城開賣歐盟認證快速測試棒 平均每支$45

兒童健康 15:38 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

日本城即時開賣YHLO Gline-2019-NCOV AG快速原測試棒，每盒包含1支測套棒，抗疫價$225/5支(平均每支$45)。由於貨量非常有限，每人限購10盒，先到先得，數量有限，售完即止。部分分店除外 https://bit.ly/3LBKk1Y

YHLO Gline-2019-NCOV AG快速原測試棒獲歐盟CE認證，只需15分鐘就可以取得測試結果。鼻咽拭子樣本檢測，操作簡單。

參考步驟

Step 1: 將採樣棒放入兩邊鼻腔並旋轉數圈

step 2: 把採樣棒放入含試劑的小膠瓶

Step 3: 關上小膠瓶瓶蓋

Step 4: 滴3滴試劑到檢測裝置橢圓形位置中

Step 5: 靜待約15分鐘

Step 6: 完成並顯示陽性/陰性結果 （根據參考說明書指引）

注意事項

以上產品只適用於初步篩查，檢測結果應配合其他臨床症狀進行診斷。如果對檢測結果有任何疑問，應立刻尋求醫生的專業意見。如懷疑受感染、感到不適或出現任何病徵; 如發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，亦應立即求醫，以作出適當的診斷。

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