【第五波疫情】本港新增6,116宗確診　暫錄約6,300宗初確【不斷更新】

▲ 本港新增6,116宗確診，暫錄約6,300宗初確。

本港第五波疫情未見頂，食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（17日）下午就新冠疫情個案的最新情況出席簡報會。

【16：57】

徐德義預料短期內組成5個抗疫小組，由各個決策局局長領導。

【16：40】

醫管局指，過去一天再多9名病人離世，15名離世病人因數據滯後延至今日公布，年齡介乎36至98歲，分別是14男10女，詳情即看【下一頁】；今日新增140多名醫護初步確診，再創單日新高，詳情即看【下一頁】。局方又呼籲私營護伸出援手，加入抗疫團隊，早上登記下午即可診症。

另外，何婉霞稱，經醫生確認可返院舍的長者遭院舍拒絕接收，如病人在戶外情況持續，醫護如何努力都無法解決問題，呼籲院舍與醫管局合作，詳情即看【下一頁】。

【16：35】

張竹君指，本港新增6,116宗確診，6,107宗屬本地個案，暫錄得約6,300宗初確，19間院舍出現確診或初確，6,961名人士正接受家居隔離，涉3,163個家庭。

【16：30】

徐德義表示，感染人士須連續14日對新冠病毒呈陰性，才可離開檢疫中心；如果在家等候入院的初確或確診人士，由確診起計14日後若呈陰性則不須入院，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜