【封區檢測】深水埗石硤尾邨美薈樓污水樣本呈陽性　晚上7時起被圍封【不斷更新】

▲ （資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。政府今日（17日）公布，延長圍封檢測東涌滿東邨滿和樓、沙田耀安邨耀平樓，以及圍封深水埗石硤尾邨美薈樓。

【19:15】

政府自今日晚上7時起，指明深水埗石硤尾邨美薈樓為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）中午約12時完成此行動。

當局指，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【17:18】

政府昨日（16日）限制東涌滿東邨滿和樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現68宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，今日延長相關宣告的執行日期，目標是在明日下午稍後時間完成此行動。

當局指，東涌滿東邨滿和樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日的圍封檢測行動中發現68宗初步陽性檢測個案和三宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於東涌滿東邨滿和樓具有極高感染風險，我們有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至明日，以免病毒進一步擴散。

【13:26】

沙田耀安邨耀平樓發現54宗初步陽性和3宗結果不確定個案，延長圍封至明日【詳情下一頁】。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐