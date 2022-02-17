【食物安全】印度和美國部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 印度和美國部分地區爆禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（17日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指印度比哈爾邦Patna區爆發高致病性H5N1禽流感，以及美國駐港澳總領事館通報，指美國肯塔基州Fulton縣、維珍尼亞州Fauquier縣及印第安納州Dubois縣爆發高致病性禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與印度只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，去年本港沒有從印度進口禽蛋，同期本港從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及約6.4億隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡印度和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津