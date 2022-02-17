【鐵拳英雄】安娜不忍青雲被害自揭真相　逐步揭開芊芊真正身份

▲ 路向東出陰招，差點兒害死青雲。

TVB劇集《鐵拳英雄》已踏入結局篇，觀眾已經知道吳家樂所演的三輪車伕「路向東」為反派。今晚（2月17日）的《鐵拳英雄》，劇情講述路向東魔性爆發，繼續出手殺人外，他更山招陰陷害步青雲（陳展鵬飾）。

網民猜測為路向東「手下」的安娜（王君馨）不忍青雲一家被害，似乎要背叛主人，向青雲揭發真相。

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青雲被拘捕

昨晚（2月16日）的《鐵拳英雄》講述姚子羚飾演的「福妹」追查過後，知道路向東為連襲擊案的主謀，二人隨即對打起來，最終福妹遭路向東的八卦掌擊倒，連棘（陳山聰飾）及後救起重傷的福妹，從其傷勢斷定是芊芊所為，更譜青雲將芊芊交出來。

今晚戲肉為青雲（陳展鵬）為救芊芊（唐詩詠）跟連棘（陳山聰）對峙，青雲使出路向東（吳家樂）指點的功夫招式擊倒連棘。青雲被拘捕，將華僑社交付路向東後，突然吐血倒下，心臟衰竭的他已病入膏肓。

其實所有均是路向東的奸計，他深知青雲為其心腹大患，裝作教對方功夫，實際上是想害死他，運功使出招式時，反而傷及心臟。

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芊芊襲擊細鳳

另外，多采（王子涵飾）懷疑路向東藉派米之名走私毒品，往米倉調查時，卻被捉個正着。

華僑社眾人察覺多采失蹤，來吉有感多采可能遭遇不測，隨即趕往米倉。

至於後晚播映的第28集講述芊芊（唐詩詠飾）突然失控襲擊細鳳（元秋飾）、青原（鄭世豪飾）、安娜（王君馨），青雲及時出現制止，芊芊回過神來，不知所措。

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安娜坦承一切

另外，安娜向青雲坦承一切，包括指潛入彭家其實另有所圖，以及夫婿阿祖之死的真相，連棘和福妹再次大難不死，對走私毒品的主謀有所眉目，與來吉到貨倉打算燒毀毒品。

此時路向東聯同耀龍（敖嘉年飾）、佐治現身，雙方一輪打鬥，連棘和福妹與負傷的來吉逃出，青雲、連棘聯手對付佐治，並使計得知藏毒之地，讓福妹、芊芊等搶走毒品。

早前網民已推測王君馨所演的「程安娜」為路向東派入彭家的內鬼。於第1集裡，路向東於25年前除了帶著女兒路見雪外，身邊還有一位小丫鬟霜霜，故網民推斷程安娜是路家的丫鬟，至於還未出場的劉佩玥，可能才是步青雲妹妹青心。

王君馨早前拍片分享拍攝點滴，亦「劇透」說：「其實程安娜嚟緊會有好多變化，見好多粉絲都喺度估計，未必咁容易估到，所以大家要繼續追睇！」