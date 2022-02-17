【新冠肺炎】港府調整社區隔離設施逗留日數　在家隔離人士第14日陰性可離開

▲ 食物及衞生局副局長徐德義。(資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

食物及衞生局副局長徐德義表示，本港疫情非常嚴峻，由今年1月至昨日錄得確診個案超過16,600宗，即已超出2020年與2021年的總和。由於個案不斷上升，防疫挑戰相當大，亦為近日死亡數字上升感到難過。

他表示，目前當待處理的個案十分多，當局諮詢專家後，決定調整社區隔離設施逗留日數，加快醫院及社區隔離設施流轉，確診患者留院7日後檢測陰性，可回家家居隔離7日；於檢疫設施隔離的患者在7日後檢測陰性亦可回家家居檢疫，讓真正個案有適切處理，盡量減低個案帶來的風險，適當調整感染人士需要留在社區隔離設施人數。如果感染者家中沒有長者、孕婦或者小童，可以家居隔離者，在檢測陰性後，再留在家中14日。

他續稱，如果7日後檢測陽性，就要繼續在社區隔離設施。如果家居情況不許可，需要由測試陽性14日後有陰性先可以離開隔離設施。

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記者：洪芷晴