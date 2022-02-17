  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拉闊音樂會】教主Anson Lo+鄭欣宜攜手演出　「神の拉闊」將於亞博開騷

娛樂 15:55 2022/02/17

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

商台在去年9月舉行由姜濤、林家謙、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程俊彥）一同演出的《拉闊音樂會 風火雷電》後，原定在3月舉行「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，可是因為疫情延期。

雖然如此，商台在今日（2月17日）宣布將在亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會》，今次演出名為「神の拉闊」，由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與鄭欣宜（Joyce）一同演出，不過演出日期等細節尚未公布。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名　美國媒體預言MIRROR成就超越BTS
16:25 2022/02/13
【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名　美國媒體預言MIRROR成就超越BTS
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名　美國媒體預言MIRROR成就超越BTS
16:25 2022/02/13
【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名　美國媒體預言MIRROR成就超越BTS
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
盧瀚霆 鄭欣宜 Mirror 商業電台 音樂會 演唱會 歌手 演員

最高瀏覽

【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
18:11 2022/02/16
【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
14:09 2022/02/16
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
13:46 2022/02/16
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應