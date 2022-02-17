【拉闊音樂會】教主Anson Lo+鄭欣宜攜手演出　「神の拉闊」將於亞博開騷

商台在去年9月舉行由姜濤、林家謙、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程俊彥）一同演出的《拉闊音樂會 風火雷電》後，原定在3月舉行「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，可是因為疫情延期。

雖然如此，商台在今日（2月17日）宣布將在亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會》，今次演出名為「神の拉闊」，由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與鄭欣宜（Joyce）一同演出，不過演出日期等細節尚未公布。

