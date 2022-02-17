【拉闊音樂會】教主Anson Lo+鄭欣宜攜手演出 「神の拉闊」將於亞博開騷 娛樂 15:55 2022/02/17 分享： 熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 商台在去年9月舉行由姜濤、林家謙、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程俊彥）一同演出的《拉闊音樂會 風火雷電》後，原定在3月舉行「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，可是因為疫情延期。 雖然如此，商台在今日（2月17日）宣布將在亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會》，今次演出名為「神の拉闊」，由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與鄭欣宜（Joyce）一同演出，不過演出日期等細節尚未公布。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際 入圍TC Candler全球百大俊男提名 12:24 2022/02/11 【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際 入圍TC Candler全球百大俊男提名 【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名 美國媒體預言MIRROR成就超越BTS 16:25 2022/02/13 【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名 美國媒體預言MIRROR成就超越BTS 【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊 陳卓賢打入全球百大俊男提名 11:57 2022/02/15 【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊 陳卓賢打入全球百大俊男提名 你可能感興趣 【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際 入圍TC Candler全球百大俊男提名 12:24 2022/02/11 【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際 入圍TC Candler全球百大俊男提名 【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名 美國媒體預言MIRROR成就超越BTS 16:25 2022/02/13 【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名 美國媒體預言MIRROR成就超越BTS 【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊 陳卓賢打入全球百大俊男提名 11:57 2022/02/15 【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊 陳卓賢打入全球百大俊男提名 盧瀚霆 鄭欣宜 Mirror 商業電台 音樂會 演唱會 歌手 演員