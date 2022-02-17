【工作狂】中醫把脈把出個過分勞累徵狀 鄭丹瑞自嘲工作狂：做嘢係最好嘅休息

▲ 鄭丹瑞自嘲工作狂：做嘢係最好嘅休息。

因為拍「健康旦」，偶爾也會請主講的中醫師為我把把脈。幾位中醫師，不約而同地說我太勞累，忠告要小心身體。

記得六十歲那年有個頓悟：打拼了四十年，發達談不上，但體力已經大大透支，既然命該如此，那就倒不如對自己好一點，於是許下承諾，減少工作量，只接自己喜歡的工作。六年過去了，才發覺只做喜歡的工作，就已經夠勞累了。因為既然工作量減少，每件事做起來就要求精益求精，盡量做到「過得人」之前，先要過得自己這關。大概是這個原因，就被中醫師把脈把出個過分勞累的徵狀。

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「就算你唔做呢一個project，你都唔會停落嚟，你咪又會搵部戲拍下，搵個舞台劇搞下，你喜歡嘅工作太多，唔關工作量多與少事。」好事之徒最明白：「你不僅是工作狂，我還覺得你有偏執狂。我從來無聽過一個人會話『做嘢就係最好嘅休息』，聽落都覺得荒謬，但係出自你把口，又好似言之成理。」好事之徒對我一番數落。

我的確講過「做嘢就係最好嘅休息」，譬如每天寫這篇稿，就是我最放鬆的時刻，我手寫我心，沒有壓力，竟然有尋回昔日中學時代上作文堂那份樂趣，最期待的是文章可以貼堂。或許因為這種心態的緣故，影響到我後來在工作上也期待被貼堂而不敢鬆懈，導致勞累。

全文刊於《經濟日報》，原題為「勞累」