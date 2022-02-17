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【新冠肺炎】染疫28歲產婦情況危殆　情況轉差須插喉深切治療

社會 16:43 2022/02/17

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新冠疫情嚴峻，本港今日（17日）再新增6,116宗確診個案，約6,300宗初步確診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去一天，再有15名病人於公立醫院離世。另有9名病人在2月11日至15日離世，但因死亡宗數多，數據出現滯後，延至今日公布。離世的24人年齡介乎36歲至96歲，涉及14男10女，何婉霞指。當中36歲病人是長期病患，需要長期照顧。而大部分離世病人未接種疫苗。

何婉霞表示，現時共有2,866名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中10多人危殆，年齡介乎28至97歲，其中28歲女病人生產後情況轉差，需插喉並於深切治療部留醫，而其初生嬰孩則未有感染。另有約2,100人於竹篙灣隔離。

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記者：黃穎津

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