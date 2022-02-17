【育兒心得】感覺訊息處理困難孩子怕剪頭髮　職業治療師教路練習聽聲音說故事8大對策

▲ 感覺訊息處理困難孩子怕剪髮， 就此，職業治療師有8個給家長的建議。

理髮對很多人來說是尋常不過的日常生活，但對部份小朋友來說卻是驚心動魄，吹風筒的聲音，甚至被冰冷的理髮剪觸碰，也足以令他們焦慮和害怕，甚至尖叫、大哭、歇斯底里地掙扎。其實孩子出現這些表現，有機會是因為他們有感覺訊息處理困難，以致他們未能順利接受和參與理髮的過程。

什麼是感覺訊息處理

感覺訊息處理是指神經系統接收、分析及整理來自外在環境及自己身體的感覺刺激，然後作出反應的過程。若孩子的感覺訊息處理功能運作暢順，他們便能適當地與環境互動，能愉快地參與不同的日常活動。可是，有些孩子因為神經系統未能適當地接收、整理和回應環境中的感覺刺激，導致感覺訊息處理困難。他們對周遭的感覺刺激會出現反應過敏、過弱，或不斷尋求刺激的情況，導致參與日常活動時有著異常表現。

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抗拒剪頭髮的感覺刺激與環境

有感覺訊息處理困難的孩子於理髮時經常會出現以下的情況:

抗拒理髮時所接收到的感覺刺激方面

被理髮袍蓋著身體的感覺

被人用手或用毛巾觸碰頭部、面部或身體的感覺

剪刀或電剪發出的聲音

被剪刀或電剪觸碰時的感覺

被剪下來的頭髮黏著身體的感覺

抗拒理髮店內的環境方面

理髮店內的氣味

過強的燈光

走來走去的陌生人

店內嘈雜的聲音

8方法助感覺訊息處理困難孩子

要協助有感覺訊息處理困難的孩子接受和參與理髮的過程，家長可參考以下八個建議：

1. 先在家中以故事形式與孩子介紹理髮的程序，例如：用玩具理髮袍、毛巾、剪刀及小型電剪替洋娃娃理髮，與他們逐一預演每個步驟，讓他們清楚了解理髮的程序。

2. 若孩子抗拒剪刀或電剪所發出的聲音，可讓他們聆聽預先錄製的相關聲音，音量由小開始逐漸調大，並觀看別人用剪刀或電剪剪頭髮的影片，讓他們逐漸適應。

3. 理髮時，找一個非繁忙的時段，並先讓孩子坐在理髮店的一角，以減少燈光、陌生人、嘈雜聲所帶來的刺激。

4. 讓孩子拿著他們喜歡的小玩具，以分散他們的注意及和安定情緒。

5. 理髮前，先用雙手重複按摩孩子的頭部、面部和身體，使他們慢慢接受被人用手觸碰的感覺。

6. 使用質地柔軟的毛巾代替「理髮袍」蓋在孩子身上。

7. 在較短時間內讓孩子成功完成整個理髮的過程。

8. 理髮後，立刻替孩子更換乾淨的衣服，避免有剩餘的頭髮碎屑黏在孩子身上。

如果孩子的表現持續沒有改善，家長可諮詢兒科職業治療師的意見。

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撰文：協康會職業治療師鄭蕭