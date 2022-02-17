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【疫苗護照】稻苗學會：飲食業成犧牲品　料失業率將急升至一發不可收拾

社會 16:10 2022/02/17

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稻苗飲食專業學會主席徐汶緯。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府再次將社交距離措施收到最緊，餐飲業亦陷入水深火熱。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，過往四波疫情中，飲食業都成為受限處所的犧牲品，經營雪上加霜；而今波疫情更牽連整體經濟，恐令失業率急升至一發不可收拾。

他說，站在面向基層最前線的飲食業，積極配合推陳出新的防疫招數，可謂疲於奔命；但來 到 2022 年疫情最嚴峻的今天，飲食業也遭受極其嚴重的打擊，數以千計的食店關閉，甚 至大有倒閉的危機。

徐說，兩年來，無論是限制人數、餐桌距離、營業時間或是通風措施等，業界都一一跟從，但回望疫情頭一 年，當中經歷四波疫情，都與外防輸入有關，都力證封關不力造成，就算飲食業如何盡力 配合防疫措施，最終疫情爆發後，飲食業都成為受限處所的犧牲品，經營雪上加霜。

徐指，兩年困境中，全賴有多輪「保就業」援助、防疫抗疫基金支 援、派發消費券刺激經濟等措施，飲食業才勉強支撐到今天。徐說，期望在中央政府支持下，本港防疫工作能更有效、更精準、更果斷地實行；飲食業定當全力配合特區政府政策，為防疫工作擔當第一道防線，本港才有望早日走出疫情困局。

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責任編輯：袁澍

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