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【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足

親子 18:03 2022/02/17

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有網民聲稱擔任採樣員，月入高達5萬元。

本港疫情嚴峻，政府於各區設立社區檢測中心及流動採樣站，為市民提供檢測服務。有網民日前在網上討論區「親子王國」發文，聲稱自己於檢測中心內擔任採樣員，1月份收入達5萬元，形容是「高危筍工」。

疫下高危筍工

樓主在文中指出，自己在檢測中心擔任採樣員，每日工作12小時，每小時薪金為160元。樓主1月份只放了4天假，故月入達5萬元，對此表示滿意：

我冇高學歷，已經好滿足。

樓主又於留言表示，現時公司還在招聘採樣員，「最好有熟人介紹，搵中介要抽佣金」，並指上班前有網上培訓，看完影片並實習一天之後，便可正式成為採樣員。

帖文一出引來網民關注，「雖然呢份工有風險，但依家香港好多人冇嘢做……有5萬幾人工真係好好」、「唔怪之得咁多阿叔做，反而後生做登記同協助排隊」。多位網民表示有興趣成為採樣員，「可以介紹嗎？」、「喺邊度可以搵到呢類工作？」；有網民則表示不願「搵命搏」，「我有小朋友唔敢搏」、「萬一中咗多多都補唔返」。

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胡定旭：加大檢測量需要大量採樣員

鑒於近日檢測人數急增，各區檢測站都大排長龍，特首林鄭月娥早前公布將重設「火眼實驗室」，選址馬鞍山體育館，預料月內可建成。

檢測承辦商華昇診斷中心董事長胡定旭表示，加大檢測量需要大量採樣員及實驗室檢測人員，而香港近日確診人數急升，如果情況持續，現有檢測能力未能應付。如要將每日檢測量盡量提升，其中一個方法可以採用十合一混樣測試，將每日檢測量提升至100萬。他續指，如每日採樣量增10倍至300萬，火眼實驗室數量要再多3倍，需要內地派員千多人到港。

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責任編輯︰王明芳

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