【特首選舉】葉國謙相信特首選舉或會延遲免礙抗疫　倘中央有決定料下月初兩會可處理

▲ 港區人大代表葉國謙相信，下月27日舉行的特首選舉，有可能會延遲。（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平作出重要指示，要求港府將盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。港區人大代表葉國謙相信，下月27日舉行的特首選舉，有可能會延遲。

葉國謙指出，儘管特首選舉涉及的人不多，只有1500名選委，但他認為按照習近平的說法，任何影響到抗疫的因素都要排除，故相信特首選舉有可能會延遲。

特首選舉提名期下周日展開，若在下月3日提名期結束時，未有任何人取得足夠提名，按現行法例可延遲選舉42日。不過，葉國謙相信，不會用這種方式推遲選舉，但指如果中央有延遲選舉的看法，參選人將很難在提名期截止前，取得足夠提名。

他分析指，特首選舉屬於中央在憲制上非常重要的政治活動，認為在下月5日開幕全國人大會議會期內，若果有延遲選舉的決議案，便可解決問題。

按照慣例，全國人大會議召開前，會舉行一次人大常委會會議，但葉國謙認為，兩個會議僅相隔數天，估計不需要常委會去執行。

他又認為，由於選舉委員會已經產生，相信不會透過協商方式產生特首。

另外，身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊指，《基本法》無條文列明現屆政府可以延長任期，又指延任會縮短下屆政府組新班子的時間，認為是不公平的做法。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明