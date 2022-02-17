【致謝議案】陳紹雄倡善用科技提升覓地建屋速度　容海恩籲北區規劃標準與大灣區看齊

▲ 選委界議員陳紹雄。（立法會直播截圖）

立法會《施政報告》致謝議案辯論今踏入第二天，下午進入融入國家發展大局、北部都會區、增加房屋土地供應的討論環節。有關主題辯論今日尚未結束，明早繼續，多名官員明天將以視像形式出席會議，回應議員關注。

選委界議員陳紹雄認為，政府要善用創新科技提升覓地建屋的速度，將建築訊息模擬，地理資訊系統、裝配式建築等一系列的科技引進基建、工程及樓宇建設項目，並將科技創新的元素作為招投標的要求，以此為評標的準則或加分的考慮，從而提升建造效率，縮短建築工期，改善建築安全。

他又提及，北部都會區區內的基建項目不應該因為過嚴的保育及環保條例受阻，建議政府為北部都會區工程項目招標時，加入綠化低碳概念作為評分標準，確保北部都會區在發展及保育中取得平衡，達到可持續發展的目的。

新民黨議員容海恩指，香港道路狹窄，難以採取組裝合成技術進行基建，認為政府應建立全新系列的北部都會區法例及規劃標準，實行與大灣區有機結合。她認為，政府規劃時應採用與大灣區相同或接近的規格，包括道路寬闊標準。另外，她提出，政府需要交代梳理北部都會區發展的專責部門，以及港府承擔發展北部都會區費用的能力，以免一旦財政出現困難，計劃需花費更長時間完成。

選委界議員洪雯表示，國家融入發展大局需要雙向優勢流動。她認為，現時強調香港優勢產業到內地投資，讓香港專業人才及青年到內地發展，屬單向優勢轉移，或對香港本地而言是「雙刃劍」，可能會為本地經濟帶來遷移及替代效應，令本地產業及就業機會流失。她建議，不但應鼓勵企業及人才到內地發展，同時把本港需要的產業及人才到港，吸引內地企業都港上市、融資，豐富香港產業結構。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳