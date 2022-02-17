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【供港物資】廣東海關闢「佛山-屯門」生鮮物資水運通道　貨品昨發貨今上市

社會 16:36 2022/02/17

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廣東開闢生鮮物資水運通道。（中新社圖片）

第五波疫情爆發，內地售港物資包括食品遇到阻礙。中國新聞網報道，廣東海關發揮水路運輸發達、碼頭眾多的優勢，開闢「南海九江—香港屯門」供港聲線物資水運通道。昨（16日）下午，廣東溫氏佳潤食品有限公司的24噸冰鮮雞作為首批貨物發貨，當局指今就已可以在市場售賣。

報道指，當日這批冰鮮雞先運抵南海九江中外運碼頭，由廣州海關所屬佛山海關駐南海辦事處、碼頭經營單位、船公司、代理報關公司在場完成集裝箱調運、艙位安排、碼頭調度、通關申報、現場查驗監督等工作，然後發船運往香港屯門碼頭，次日即可在香港上市銷售。

廣東溫氏佳潤食品有限公司總經理溫蛟龍表示，「水運渠道的運力更強，廣州海關推動打通水上供港冰鮮貨運渠道，讓冰鮮雞第一時間保鮮供港，保障香港居民生活所需」。近期該公司日均出口香港約1.2萬隻冰鮮雞。

報道又指，自香港本輪疫情發生以來，在海關總署廣東分署的指導協調下，廣州海關運用「提前申報」、「抵港直裝」等便企措施，在口岸開闢生鮮物資「綠色通道」，打造供港民生物資快速通道，實現口岸通關「零等待」、「零延時」。

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責任編輯：袁澍

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