【公院爆煲】醫管局揭院舍拒絕接收可出院長者 呼籲院舍要以大局為重減醫院負擔

▲ 院舍拒絕接受長者，醫管局：醫生確認可返院舍長者遭院舍拒絕

本港第5波疫情令公營醫療爆煲，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，近日多急症室需放置病人到戶外：「作為醫護都好唔開心，亦好關心病人的情況，加上呢幾日有雨」，提出3大措施及呼籲：

更改出院準則：

確診病人檢測陽性起7日後，如無病徵，快測陰性就可離開，但如家中有70歲長者或接受免疫治療病人，則需在陽性14日後，抗原測試呈陰性才可離開，「希望可大大縮短留院時間」

希望安老院舍不要拒收長者：

有公院反映，有院舍送長者求醫，即使經醫生評估後可回院舍，有院舍仍拒收長者，把長者留在醫院，不單加重公院負壓，希望院舍要以大局為重，與醫管局合作

希望私營同業可加入團隊：

社區治療設施需要大量醫護，已加快招募程序，如私家醫生早上登記，下午便可看病人，公營醫療正有好大危機：

如病人在戶外情況持續，醫護點樣努力都無法解決問題，希望共同努力渡過難關。

公立醫院隔離病床已飽和，不但需露天設置病床暫放確診者，更已削減逾半非緊急服務，包括預約檢查及覆診等，昨再宣告暫停陪產服務，仍等待港府研究增設隔離設施。至於被困家中的確診者，即使無病徵或已痊癒，也因未能入院無法解除隔離令，政府連日仍未商討出處理方法。

最新影片：

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記者：鄧凱文