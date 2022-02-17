【煽動意圖】涉煽動意圖罪被控提堂　藝人阮民安還押4月中再訊

▲ 藝人阮民安今午由警車押解到西九龍裁判法院應訊。（譚以諾攝）

藝人阮民安涉於2021年9月起，在社交媒體發佈具煽動意圖的貼文，日前被警方國安處拘捕，被落案起訴1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至4月14日再訊，以待警方作進一步檢查。被告申請保釋被拒，還押侯訊，保留8天保釋覆核權利。

被告阮民安（41歲，藝人），被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第 10(1)(a）條。

控罪指，被告於2021年9月26日至2022年1月21日期間 （包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發表陳述。當中意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，及或引起香港居民間的不滿或離叛。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後8星期，以等警方作進一步調查。被告保釋申請被拒，保留8天保釋覆核權利，裁判官將案件押後至4月14日再訊，期間被告還押侯訊。

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記者：梁錦麟