  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第5波疫情】當局指已動員逾7萬人參與抗疫工作　下月4日前再檢視情況

社會 17:05 2022/02/17

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（陳國峰攝）

本地疫情仍然非常嚴峻。港府今日（17日）表示，已動員超過70000名人員參與各項抗疫工作，控制第5波疫情是政府當前最重要的任務，會密切監察疫情的發展，3月4日前再檢視情況。

當局指，在本月4日開始擴大政府僱員特別上班安排，會繼續維持緊急和必須公共服務，各部門會按疫情發展和實際需要，動員一切人力投入抗疫工作，包括大規模圍封及受限區域檢測行動、個案追蹤工作、協助發出檢疫令等，作為服務所有香港市民的團隊，全體政府僱員均應以抗疫為首要目標。
　　
當局強烈呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，盡可能減緩病毒擴散。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】「疫苗通行證」下周四起全面實施　當局指安心出行新版本可顯示電子針卡
今日 11:18
【新冠肺炎】「疫苗通行證」下周四起全面實施　當局指安心出行新版本可顯示電子針卡
【天氣預測】天文台料周日氣溫降至10度　寒冷天氣將持續到下周二
今日 10:59
【天氣預測】天文台料周日氣溫降至10度　寒冷天氣將持續到下周二
【新冠肺炎】中央圖書館接種中心專為兒童長者接種科興疫苗　下周一起可預約
今日 11:59
【新冠肺炎】中央圖書館接種中心專為兒童長者接種科興疫苗　下周一起可預約
【抗原測試】市民用4款快速檢測結果不一　專家建議注意5大產品說明
今日 13:47
【抗原測試】市民用4款快速檢測結果不一　專家建議注意5大產品說明
【第五波疫情】本港新增6,116宗確診　暫錄約6,300宗初確【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】本港新增6,116宗確診　暫錄約6,300宗初確【不斷更新】
【新冠肺炎】當局指昨日內地進口蔬菜近74萬公斤　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
今日 16:33
【新冠肺炎】當局指昨日內地進口蔬菜近74萬公斤　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
【封區檢測】上水清河邨清朗樓3410人接受檢測　發現48宗初步陽性和1宗檢測不確定個案
今日 16:47
【封區檢測】上水清河邨清朗樓3410人接受檢測　發現48宗初步陽性和1宗檢測不確定個案

你可能感興趣

【新冠肺炎】「疫苗通行證」下周四起全面實施　當局指安心出行新版本可顯示電子針卡
今日 11:18
【新冠肺炎】「疫苗通行證」下周四起全面實施　當局指安心出行新版本可顯示電子針卡
【天氣預測】天文台料周日氣溫降至10度　寒冷天氣將持續到下周二
今日 10:59
【天氣預測】天文台料周日氣溫降至10度　寒冷天氣將持續到下周二
【新冠肺炎】中央圖書館接種中心專為兒童長者接種科興疫苗　下周一起可預約
今日 11:59
【新冠肺炎】中央圖書館接種中心專為兒童長者接種科興疫苗　下周一起可預約
環境衞生 隔離檢疫 新冠肺炎疫情 疫情 香港

最高瀏覽

【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
18:11 2022/02/16
【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
14:09 2022/02/16
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
13:46 2022/02/16
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應