【第5波疫情】當局指已動員逾7萬人參與抗疫工作　下月4日前再檢視情況

▲ （陳國峰攝）

本地疫情仍然非常嚴峻。港府今日（17日）表示，已動員超過70000名人員參與各項抗疫工作，控制第5波疫情是政府當前最重要的任務，會密切監察疫情的發展，3月4日前再檢視情況。

當局指，在本月4日開始擴大政府僱員特別上班安排，會繼續維持緊急和必須公共服務，各部門會按疫情發展和實際需要，動員一切人力投入抗疫工作，包括大規模圍封及受限區域檢測行動、個案追蹤工作、協助發出檢疫令等，作為服務所有香港市民的團隊，全體政府僱員均應以抗疫為首要目標。



當局強烈呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，盡可能減緩病毒擴散。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐