【育兒心得】爸媽宜釐清愛與管教觀念　找出教育孩子道路上的盲點

▲ 親子關係的建立基礎就要有由接納與關愛為首要第一步。(i-stock圖片)

為人父母經常會聽到一些坊間的迷思,例如「生仔是否要考牌?」、「我是一個好爸爸/好媽媽嗎?」、「孩子是父母的一張成績單?」

沒有人會打從一開始就完全知道怎樣當父母,而在教育孩子的道路上,父母毋庸置疑地就是要肩負起教育孩子的責任。但如果太急於管教和執著方法上,反而會遠遠把孩子從你身邊推開,出現親子關係上的缺口。

本着聖經「教養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。」(箴廿二6)這一句箴言的引旨,給予孩子恰當的教養,培育他正確的觀念與品格,自然孩子就能走上正確人生道路。讓我們試著放慢腳步,由最簡單愛你的孩子出發,一起摸着石頭尋找教養的基石。

美國的麥道衛博士(Dr. Josh McDowell)提出的6A品格教育原則,指出在教育孩子的道路上,培養子女有良好的品格修養就如建造房屋一般,就是以父母對孩子的「接納」及「讚賞」為房屋的根基;以「關愛」及「時間」為牆去支撐房屋;最後以「責任」及「權威」來作房子的頂部。

一切由「愛」出發 找出教育孩子道路上的盲點

「你愛你的孩子嗎? 」「當然愛。」

「那麼你的孩子感受到你愛他/她嗎?」「……」

愛就是「接納」及「讚賞」,試想想,若果孩子犯了錯誤,第一時間會去告知父母,還是用盡方法欺瞞父母,麥道衛博士提出「接納」是父母對子女「無條件」的接納。就是不論他們犯了多大的錯誤,父母的愛都是「永不離開」,但不代表是同意孩子不當的行為。「接納」就是讓孩子感受到父母的愛是不會條件性地離開,讓孩子信任父母的愛會陪伴自己面對一切困難。

而「讚賞」是建立子女自信心的秘訣,使子女感覺到自我的價值。讚賞必須建立在「接納」的基礎之上。孩子的行為背後是由價值觀、信念、世界觀及與人之間的關係建構而成,因此,「接納」及「讚賞」就是建立良好親子關係的根基,而在良好親子關係作為基礎去管教孩子,孩子感受到你給予的愛,才可以得到孩子的正面回應,相反之,只會是換來反抗和叛逆。父母以身作則,建立好榜樣和關係,接納孩子的不足和錯誤,才可成就開始管教品格。

用時間去找尋孩子想要的愛

「關愛」是子女生命的維他命。如果孩子得不到關愛,就變得較難明白要關愛別人。表達關愛的方式可參考「五種愛的語言」(Gary Chapman.1992),去找到孩子最想得到什麼形式的愛。

而「時間」是指父母為子女付出時間,在「接納」、「讚賞」、「關愛」層面上都需要付出時間,付出的時間要「質」與「量」並重。6A指的時間是「選擇做正確的事情比正確地做事情更重要; 走得遠比走的快更重要。」試想一下,你永遠都有忙不完的工作,但不會永遠有一個兩歲的孩子。而陪伴孩子的時間會變成感情記憶,深深記於孩子的大腦,亦就是父母親手為孩子打造的童年。

最後就是管與教

「責任」是讓子女認清、承擔自己的責任,學會自律。「責任」的原則是孩子能做的就由他去做;鼓勵孩子積極尋找所欠缺的,從失敗和後果中學會何謂適當的言行,自己問題自己解決。父母可以通過「解決問題」來訓練孩子的責任。

「權威」是指在子女的成長過程中,父母必須對他們保持足夠的權威,父母與子女的親密關係才能建立起影響力。權威是一種對孩子的保護和管束,而不是一種控制。在孩子的成長過程中,父母必須對孩子保持足夠的權威。才能有效為孩子立界線和立榜樣。但在給孩子自由中,允許他選擇,然後按照選擇去處理後果。例如孩子不想做功課,告訴他可能會出現的後果,會被記欠交、會被老師罰;若完成功課,可以安心去玩樂放鬆,允許孩子作出自決的選擇,亦會陪伴孩子為自己的選擇承擔後果,在不破壞親子關係下,同步教會了孩子認清、承擔自己的責任,比起責罵、威迫的方法更為有效。

親子關係的建立基礎就要有由接納與關愛為首要第一步。過急推行教育,漠視了孩子本身對愛的需要,正就是教育孩子道路上的盲點。好讓我們反思自己一直給予的愛,到底是不是子女真正想要的愛。

撰文:聖公會聖基道兒童院 健苗軒中心主任 顏美鳳姑娘(「6A 品格教育™」認證講師)