【育兒心得】爸媽宜釐清愛與管教觀念　找出教育孩子道路上的盲點

▲ 親子關係的建立基礎就要有由接納與關愛為首要第一步。（i-stock圖片）

為人父母經常會聽到一些坊間的迷思，例如「生仔是否要考牌？」、「我是一個好爸爸/好媽媽嗎？」、「孩子是父母的一張成績單？」

沒有人會打從一開始就完全知道怎樣當父母，而在教育孩子的道路上，父母毋庸置疑地就是要肩負起教育孩子的責任。但如果太急於管教和執著方法上，反而會遠遠把孩子從你身邊推開，出現親子關係上的缺口。

本着聖經「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」（箴廿二6）這一句箴言的引旨，給予孩子恰當的教養，培育他正確的觀念與品格，自然孩子就能走上正確人生道路。讓我們試著放慢腳步，由最簡單愛你的孩子出發，一起摸着石頭尋找教養的基石。

美國的麥道衛博士（Dr. Josh McDowell）提出的6A品格教育原則，指出在教育孩子的道路上，培養子女有良好的品格修養就如建造房屋一般，就是以父母對孩子的「接納」及「讚賞」為房屋的根基；以「關愛」及「時間」為牆去支撐房屋；最後以「責任」及「權威」來作房子的頂部。

一切由「愛」出發 找出教育孩子道路上的盲點

「你愛你的孩子嗎? 」「當然愛。」

「那麼你的孩子感受到你愛他/她嗎?」「……」

愛就是「接納」及「讚賞」，試想想，若果孩子犯了錯誤，第一時間會去告知父母，還是用盡方法欺瞞父母，麥道衛博士提出「接納」是父母對子女「無條件」的接納。就是不論他們犯了多大的錯誤，父母的愛都是「永不離開」，但不代表是同意孩子不當的行為。「接納」就是讓孩子感受到父母的愛是不會條件性地離開，讓孩子信任父母的愛會陪伴自己面對一切困難。

而「讚賞」是建立子女自信心的秘訣，使子女感覺到自我的價值。讚賞必須建立在「接納」的基礎之上。孩子的行為背後是由價值觀、信念、世界觀及與人之間的關係建構而成，因此，「接納」及「讚賞」就是建立良好親子關係的根基，而在良好親子關係作為基礎去管教孩子，孩子感受到你給予的愛，才可以得到孩子的正面回應，相反之，只會是換來反抗和叛逆。父母以身作則，建立好榜樣和關係，接納孩子的不足和錯誤，才可成就開始管教品格。

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用時間去找尋孩子想要的愛

「關愛」是子女生命的維他命。如果孩子得不到關愛，就變得較難明白要關愛別人。表達關愛的方式可參考「五種愛的語言」(Gary Chapman.1992)，去找到孩子最想得到什麼形式的愛。

而「時間」是指父母為子女付出時間，在「接納」、「讚賞」、「關愛」層面上都需要付出時間，付出的時間要「質」與「量」並重。6A指的時間是「選擇做正確的事情比正確地做事情更重要; 走得遠比走的快更重要。」試想一下，你永遠都有忙不完的工作，但不會永遠有一個兩歲的孩子。而陪伴孩子的時間會變成感情記憶，深深記於孩子的大腦，亦就是父母親手為孩子打造的童年。

最後就是管與教

「責任」是讓子女認清、承擔自己的責任，學會自律。「責任」的原則是孩子能做的就由他去做；鼓勵孩子積極尋找所欠缺的，從失敗和後果中學會何謂適當的言行，自己問題自己解決。父母可以通過「解決問題」來訓練孩子的責任。

「權威」是指在子女的成長過程中，父母必須對他們保持足夠的權威，父母與子女的親密關係才能建立起影響力。權威是一種對孩子的保護和管束，而不是一種控制。在孩子的成長過程中，父母必須對孩子保持足夠的權威。才能有效為孩子立界線和立榜樣。但在給孩子自由中，允許他選擇，然後按照選擇去處理後果。例如孩子不想做功課，告訴他可能會出現的後果，會被記欠交、會被老師罰；若完成功課，可以安心去玩樂放鬆，允許孩子作出自決的選擇，亦會陪伴孩子為自己的選擇承擔後果，在不破壞親子關係下，同步教會了孩子認清、承擔自己的責任，比起責罵、威迫的方法更為有效。

親子關係的建立基礎就要有由接納與關愛為首要第一步。過急推行教育，漠視了孩子本身對愛的需要，正就是教育孩子道路上的盲點。好讓我們反思自己一直給予的愛，到底是不是子女真正想要的愛。

參考書籍：

「6A的力量」作者：約瑟‧麥道衛, 迪克‧戴依出版社：宣道出版社(出版日期：2015年1月1日)

Gary Chapman. The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Northfield Publishing. 1992.

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撰文：聖公會聖基道兒童院 健苗軒中心主任 顏美鳳姑娘（「6A 品格教育™」認證講師）