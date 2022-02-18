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【DIY髮尾油】春季潮濕頭髮易打結　中醫師拍片教自製天然髮尾油

保健美顏 19:11 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港註冊中醫師何慧欣醫師在個人fb專頁上載影片，介紹自製天然髮尾油。

春季來臨，天氣逐漸潮濕，女士們秀髮難免會遇到黏膩打結的情況；加上女士們貪靚，頭髮不時需吹拉染燙，令外觀望去受損情況明顯。

香港註冊中醫師何慧欣醫師在個人fb專頁上載影片，介紹自製天然髮尾油，改善頭髮受損情況。由於成份天然，大人小朋友孕婦都可用；成品清爽滋潤，有效減少頭髮毛躁，增加頭髮天然光澤。

    點擊圖片放大

最新影片：

材料（共15ml油份）

葡萄籽油 2ml 天然抗氧化
山茶花油（又稱茶籽油）2ml 增加頭髮彈性
液態椰子油 3ml 令髮尾油質感更清爽
牛油果油 1ml 感覺更滋潤
蓖麻油 2ml 滋潤毛囊細胞幫助生髮
荷荷芭油 2ml 特別修護
甜杏仁油 1ml 豐富維他命E
摩洛哥堅果油 1ml 高度抗氧化、幫助頭髮對抗紫外線
維他命E 3滴 修護及抗氧化劑作用

步驟

  • 將要盛載髮尾油的玻璃瓶用酒精消毒好
  • 將以上準備好的油份順序加入瓶中
  • 充分攪勻後，可再加入自己喜歡的精油味道
  • 醫師私人推薦味道：
橙皮油 清新、refreshing香橙味
柏樹精油 清新木質香味
薰衣草精油 幫助紓緩鎮定神經
天竺葵精油 清新香味
大西洋雪松 抗菌驅蟲
  • 完成以上步驟搖勻後即製成

使用方法

  • 洗頭後頭髮半乾濕狀態下使用
  • 按自己頭髮長度取用份量
  • 手心搓勻後搽上頭髮

持續使用後，頭髮更順滑不毛躁、貼服順直有光澤，下雨天也不會打結。

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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