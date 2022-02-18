【DIY髮尾油】春季潮濕頭髮易打結　中醫師拍片教自製天然髮尾油

▲ 香港註冊中醫師何慧欣醫師在個人fb專頁上載影片，介紹自製天然髮尾油。

春季來臨，天氣逐漸潮濕，女士們秀髮難免會遇到黏膩打結的情況；加上女士們貪靚，頭髮不時需吹拉染燙，令外觀望去受損情況明顯。

香港註冊中醫師何慧欣醫師在個人fb專頁上載影片，介紹自製天然髮尾油，改善頭髮受損情況。由於成份天然，大人小朋友孕婦都可用；成品清爽滋潤，有效減少頭髮毛躁，增加頭髮天然光澤。

▼ 點擊圖片放大

最新影片：

材料（共15ml油份）

葡萄籽油 2ml 天然抗氧化 山茶花油（又稱茶籽油）2ml 增加頭髮彈性 液態椰子油 3ml 令髮尾油質感更清爽 牛油果油 1ml 感覺更滋潤 蓖麻油 2ml 滋潤毛囊細胞幫助生髮 荷荷芭油 2ml 特別修護 甜杏仁油 1ml 豐富維他命E 摩洛哥堅果油 1ml 高度抗氧化、幫助頭髮對抗紫外線 維他命E 3滴 修護及抗氧化劑作用

步驟

將要盛載髮尾油的玻璃瓶用酒精消毒好

將以上準備好的油份順序加入瓶中

充分攪勻後，可再加入自己喜歡的精油味道

醫師私人推薦味道：

橙皮油 清新、refreshing香橙味 柏樹精油 清新木質香味 薰衣草精油 幫助紓緩鎮定神經 天竺葵精油 清新香味 大西洋雪松 抗菌驅蟲

完成以上步驟搖勻後即製成

使用方法

洗頭後頭髮半乾濕狀態下使用

按自己頭髮長度取用份量

手心搓勻後搽上頭髮

持續使用後，頭髮更順滑不毛躁、貼服順直有光澤，下雨天也不會打結。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛