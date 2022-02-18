【DIY髮尾油】春季潮濕頭髮易打結 中醫師拍片教自製天然髮尾油
保健美顏 19:11 2022/02/18
春季來臨，天氣逐漸潮濕，女士們秀髮難免會遇到黏膩打結的情況；加上女士們貪靚，頭髮不時需吹拉染燙，令外觀望去受損情況明顯。
香港註冊中醫師何慧欣醫師在個人fb專頁上載影片，介紹自製天然髮尾油，改善頭髮受損情況。由於成份天然，大人小朋友孕婦都可用；成品清爽滋潤，有效減少頭髮毛躁，增加頭髮天然光澤。
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最新影片：
材料（共15ml油份）
|葡萄籽油 2ml
|天然抗氧化
|山茶花油（又稱茶籽油）2ml
|增加頭髮彈性
|液態椰子油 3ml
|令髮尾油質感更清爽
|牛油果油 1ml
|感覺更滋潤
|蓖麻油 2ml
|滋潤毛囊細胞幫助生髮
|荷荷芭油 2ml
|特別修護
|甜杏仁油 1ml
|豐富維他命E
|摩洛哥堅果油 1ml
|高度抗氧化、幫助頭髮對抗紫外線
|維他命E 3滴
|修護及抗氧化劑作用
步驟
- 將要盛載髮尾油的玻璃瓶用酒精消毒好
- 將以上準備好的油份順序加入瓶中
- 充分攪勻後，可再加入自己喜歡的精油味道
- 醫師私人推薦味道：
|橙皮油
|清新、refreshing香橙味
|柏樹精油
|清新木質香味
|薰衣草精油
|幫助紓緩鎮定神經
|天竺葵精油
|清新香味
|大西洋雪松
|抗菌驅蟲
- 完成以上步驟搖勻後即製成
使用方法
- 洗頭後頭髮半乾濕狀態下使用
- 按自己頭髮長度取用份量
- 手心搓勻後搽上頭髮
持續使用後，頭髮更順滑不毛躁、貼服順直有光澤，下雨天也不會打結。
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內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。
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責任編輯：張沛