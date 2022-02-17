【第五波疫情】林鄭月娥：檢測能力提升後　全民檢測屬考慮方案但要市民配合

▲ 林鄭月娥迎接內地專家後見記者。（港台短片截圖）

特首林鄭月娥表示，當檢測能力提升，全民病毒檢測是一個考慮方案，強調以國家之力，可應付檢測量，但要香港配合，包括先找到地方，亦需要市民配合。

中央派出的專家組成員今日抵港，林鄭月娥到深圳灣口岸迎接。被問到會否推行全民檢測，林鄭月娥說，今次向中央的請求，包括大幅提升檢測能力，目前本港正努力增加檢測量，至月底可做到約30萬次一日。她相信，中央會積極回應特區政府的請求，當有了能力，全民病毒檢測是一個考慮方案。

林鄭：禁足封城與否會儘量考慮過往做法

她續指，現在還在規劃具體工作，包括在什麽地點進行，分多少批進行，做多少次，但今日未必能講到，又指如果要做全民檢測，以國家之力，可以應付檢測量，但港方要配合，包括先找到地方，香港市民亦要配合。

至於是否要進行禁足及封城，林鄭表示，內地認同香港過往的做法適合香港的特殊情況，強調日後如果要進行全民強制檢測，會儘量考慮過往一直的做法。



林鄭又透露，專家組4名成員會留港4天，期間會與衞生署及醫管局進行流行病理學的分析，視乎本港疫情的情況，以至分享治療工作，例如內地亦會使用中醫藥進行治療。



除了專家抵港，今次亦有兩部流動核酸檢測車同時抵港，在車上可進行核酸化驗，林鄭表示，共要求了數十部流動檢測車來港。

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記者：林曉君