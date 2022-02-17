【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊

▲ 一名懷孕29周的準媽媽確診，出現發燒腹痛等病徵，幸入院後有驚無險。

第五波疫情肆虐，確診人數連日來倍增，當中孕婦最近一周的確診個案達30宗，比起過去2年整體只有50宗大大增加。

醫管局表示，今日有一名染疫28歲產婦情況危殆，生產後情況轉差須插喉深切治療，BB未有染疫。

有確診孕婦在網上討論區發帖文表示，自己最近成為確診者，並分享自己由快速測試到入院檢查的過程有驚無險，但需一直打薄血針直至BB出世。

該名從事髮型屋的確診孕婦在「親子王國」討論區，以「懷孕第29週 不幸確診了」為題發文，稱前晚（15日）自己突然發燒，沒有傷風、流鼻水或喉嚨痛等徵狀，但背脊和小腹感到疼痛，因此昨日早上7時許到那打素醫院做快速測試。

可能自己撩得唔好，第一次結果係陰性，以為可以鬆一口氣，咁姑娘就建議幫我叫架白車去威爾斯婦科入院做個檢查。

至11時許她到達威爾斯親王醫院後，做多次快速測試及深喉唾液檢測，結果卻是陽性，「我啲眼淚好不自覺咁流出嚟，好驚影響到BB，唔知點算好。」

之後孕婦獲安排入住產科負壓病房，並進行多項檢查，先用鴨嘴鉗抽取分泌物化驗、多次抽血，而檢查BB心跳、陰超和超聲波則全部正常，也沒有早產跡象。在她等待深喉唾液檢測報告期間，醫院要求孕婦簽署多份文件，包括開刀同意書，令她心情波動。

都係有啲咩事要開刀嗰啲同意書，我一路簽一路喊，早兩日私家診所睇到BB先兩磅，如果而家出世好驚有啲咩事⋯⋯

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其後護士教該名孕婦在肚皮打薄血針，每24小時打一次，直到BB出生。至晚上8時多，檢測報告證實她感染新冠肺炎，而且病毒量高，「我又頓時覺得好徬徨，點解會咁，我淨係驚病毒會影響到BB⋯⋯然後決定問吓醫生，如果而家提早開刀拎BB出嚟，風險會唔會冇咁大。」

處方必理痛及進行連串檢查

醫生見孕婦有發燒症狀，便向她處方2粒必理痛及2粒止痛藥，孕婦昨晚已退燒。她表示自己因害怕副作用而未有接種新冠疫苗，丈夫和老爺奶奶已做快速測試，結果呈陰性，亦有到檢測站排隊做鼻咽喉拭子檢測，正等候檢測結果，他們亦會繼續做快速測試。

她現已轉到內科負壓病房，與另一名確診準媽媽同房。她慶幸自己有醫護人員照顧，一開始又有單獨病房隔離，不用在醫院外圍等候，或在家沒人理會。她今日懷孕30周，一早有婦科醫生為她照超聲波及量血壓，中午檢查胎心，一切正常，惟反反覆覆發燒。

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有網民紛紛留言為她打氣，「媽媽加油呀！好好休息，快啲好番！你同BB都平平安安」、「祝你大步檻過，吉人天相」、「加油呀媽媽！知道你辛苦。」孕媽媽多謝網民慰問，並表示自己會努力打敗病菌。

婦產科教授︰早產風險大2至3倍

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤接受電台訪問時表示，確診孕婦的徵狀多數發燒、喉嚨痛等，跟一般人徵狀差不多，但比一般人較易出現嚴重併發症，例如有機會早產、高血壓、妊娠毒血等，以上風險會比一般人大2至3倍。

至於治療方面跟一般新冠患者差不多，視乎孕婦病徵，如果發燒就服退燒藥，亦會提供額外治療，例如薄血針等，因為懷孕與感染新冠病毒會令靜脈血栓塞風險偏高。至於分娩時確診會否感染到胎兒，他指傳播風險大約百分之一至三，確診孕婦會在負壓產房進行，而新生嬰兒則交予兒科評估，有機會隔離觀察。

潘昭頤續稱，有文獻顯示孕婦在第三期感染新冠病機會較高，建議接種新冠疫苗減低併發症，又指Omicron傳播力高，有研究指新冠疫苗未對孕婦造成傷害，反而明確顯示減低住院及死亡風險，副作用與其他人相若，屬於輕度或中度，數天後可改善，現時建議孕婦接種復必泰疫苗，至於科興則需更多數據。她亦建議餵哺母乳的媽媽亦應接種疫苗，因為其抗體有機會經母體傳給嬰兒。

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責任編輯︰王明芳